Русия на Путин

Министерството на отбраната на Русия заяви, че не е планирало нападение срещу обекти в Полша..

Изявлението е по повод съобщението на Полша, че нейните военновъздушни сили, с помощта на нидерландски изтребители, са унищожили тази нощ повече от десет дрона, които са навлезли в полското въздушно пространство по време на руска атака срещу Украйна.

"Не са планирани обекти за поразяване на територията на Полша", обяви руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.

Министерството на отбраната на Русия е готово да проведе консултации с Министерство на отбраната на Полша по тази тема, гласи още позицията на руското МО. 

Варшава връчи нота на руското посолство за дроновете, Москва: Няма доказателства, че са руски
От МО на РФ посочват още, че максималният обхват на използваните безпилотни летателни апарати, за които се твърди, че са преминали границата с Полша, не надвишава 700 км.

В съобщението на военното ведомство се уточнява още, че са нанесли удари по предприятия от Военнопромишления комплекс на Украйна в Ивано-Франковска, Хмелницка и Житомирска област, както и във Виница и Лвов, които се намират в Западна Украйна и са близо до границата с Полша.

Варшава извика представител на руското посолство и му връчи протестна нота. Руският шарже д'афер във Варшава заяви на излизане от МВнР на Полша, че дроновете, които тази нощ многократно са нарушили въздушното ѝ пространство, са дошли от Украйна, предаде Ройтерс.

"Знаем едно нещо – тези дронове са летели от украинска посока", заяви Андрей Ордаш след връчването на нотата.

По-рано днес Полша обяви, че руски дронове безпрецедентно са нарушили въздушното й пространство, а онези, които са представлявали заплаха, са били унищожени. Варшава поиска и задействане на чл. 4 от колективния договор на НАТО.

Според министър-председателя на Полша Доналд Туск това е първият път, в който "руски дронове са свалени над територията на НАТО", цитира го БТА.

