Папа Франциск не се въздържа и се разплака днес след като спомена за страданието на украинците по време на традиционна молитва в центъра на Рим, съобщиха Ройтерс и Асошиейтед прес, цитирани от БТА.

Това стана по време на ежегодната молитва на Папата на Испанското стълбище в Рим, която съвпада с тържествата на 8 декември, посветени на Непорочното Зачатие на Блажена Дева Мария, майката на Исус. Събитието бележи неофициално началото на коледния сезон в Италия.

Когато стигна до частта от молитвата, в която каза: "Бих искал да ви донеса благодарността на украинския народ", Папа Франциск се наведе и гласът му започна да трепери, неспособен да говори точно, и той трябваше да спре за около 30 секунди. Когато тълпата от хиляди сановници, духовници и обикновени римляни, включително кметът на Рим Роберто Гуалтиери, който беше съвсем близо до него, разбраха, че Папата е обзет от емоции и го видяха да плаче, те избухнаха в аплодисменти и го насърчиха да продължи.

След като успя да се съвземе, Папата продължи: "Вместо това още веднъж трябва да ви предам молбите на деца, на възрастните, на бащи и майки, на младите хора от тази мъченическа земя, която страда толкова много".

Откакто Русия нахлу в съседна Украйна през февруари, Папа Франциск споменава Украйна в почти всички свои публични изяви и става все по-критичен към Москва.

On the solemnity of the #ImmaculateConception, #PopeFrancis is brought to tears as he brings prayers for peace from all over the world, especially from #Ukraine, to Our Lady.https://t.co/EpZK1LRGGt