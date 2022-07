Бижута и скъпоценни камъни на стойност милиони долари са били откраднати от брониран автомобил северно от Лос Анджелис, предаде Ройтерс, като се позова на властите в американския щат Калифорния.

Грабежът е извършен в град Фрейзър Парк в ранните часове на 11 юли, когато колата пътувала към складова база. Бижутата и скъпоценните камъни били предназначени за показване на изложения, добавя БТА.

#UScrime #USnews Jewelry worth millions stolen from security truck at California rest stop: The heist took place after armed guards walked away from a Brinks vehicle that had been traveling to Los Angeles for a jewelry show



Thieves in California stole… https://t.co/6SfeA5VTPW