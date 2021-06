Силен пожар избухна в ранния следобед близо до метростанция и железопътна гара в британската столица, която трябваше да бъде евакуирана, и се наложи намесата на стотина пожарникари, предадоха световните агенции.

По първоначални данни огънят е тръгнал от гараж.

Запалили са се три търговски площи, разположени под железопътната линия близо до станция "Елефант енд касъл", южно от река Темза, както и 6 автомобила и телефонна кабина, съобщиха пожарникарите в Туитър и призоваха хората да избягват района и да държат прозорците си затворени.

Um London wtf is going on?! pic.twitter.com/wbPMdpNijF