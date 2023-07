Пети ден продължава борбата с унищожителните горски пожари в съседна Гърция. Огнената стихия изпепели огромни площи на остров Родос и наложи най-мащабната евакуация на хора заради пожар в страната - островът бе напуснат от близо 20 000 души. През последните часове спешна евакуация се наложи и на популярния за туристите остров Корфу.

И на двете места към момента не се съобщава за пострадали и загинали хора, предаде БНТ. Нанесени са обаче огромни материални щети, унищожени са вековни гори, има и загинали животни.

До късно снощи не е имало сигнали от българи за оказване на съдействие за евакуация от остров Родос, каза пред БТА Деница Петкова от дирекция "Стратегически комуникации и публична дипломация" на Министерство на външните работи.

Посолството на страната ни в Атина препоръча на българските граждани, временно или постоянно пребиваващи в районите с пожари в Гърция, да следят съобщенията и задължително да изпълняват всички препоръки на Министерството на външните работи на Гърция, които са достъпни на гръцки и английски език. Информация може да бъде получена след попълване и изпращане на електронен формуляр, наличен на сайта на гръцкото ведомство.

Местните власти съветват всички граждани при необходимост от помощ да се свързват директно с телефон 112. Денонощно има дежурни и телефоните на мисията ни в Атина, на които съграждани могат да се обаждат:

#WATCH l #Greece issued evacuation orders for the northwest island of #Corfu on Sunday as wildfires begin to spread across the popular tourist destination, local media reported.



