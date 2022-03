Ново земетресение с Магнитуд 5.1 по Рихтер разлюля крайбрежието на префектурата Фукушима, съобщи Японската метеорологична агенция.

Според информацията трусът е бил регистриран на дълбочина от 50 км.

На този етап няма предупреждение за опасност от цунами, не се съобщава и за пострадали или материални щети.

Earthquake Detailed Report – 3/25

At around 12:08pm, an earthquake with a magnitude of 5.1 occurred offshore Fukushima Prefecture at a depth of 50km. The maximum intensity was 4. There is no threat of a tsunami. #earthquake pic.twitter.com/1CUqm4IPk1