1306 Снимка: AP/БТА

Примирието и освобождаването на израелските заложници са повод за радост. Но остават сериозни въпроси относно останалата част от плана на Тръмп, пише в. "Файненшъл Таймс".

Приписвайки си заслугите за прекратяването на два несъществуващи конфликта - единия между Албания и Азербайджан, а другия между Камбоджа и Армения - Тръмп наистина изигра решаваща роля в прекратяването на жестокия конфликт в Газа, коментира изданието.

Може би е прекалено рано - и малко опростено - да се твърди, както направи Тръмп, че "след три хиляди години хаос и войни в Близкия изток настъпи МИР". Но траен мир в Газа, ако той бъде постигнат, все пак ще е повод за гордост.

Ако целият мирен план на Тръмп бъде реализиран - и се запази - тогава президентът и неговите пратеници наистина могат да разрешат израелско-палестинския конфликт. Това би било грандиозно постижение.

Но, за съжаление, това е малко вероятно. Въпреки разбираемата еуфория както в Израел, така и в Газа по повод прекратяването на военните действия, вече възникват очевидни въпроси за бъдещето на споразумението. Следващият наистина важен въпрос е дали ХАМАС наистина ще се разоръжи и разпусне, а и дали Израел ще изтегли войските си, както изисква споразумението.

Признаците не са обнадеждаващи. Напротив, ХАМАС отново укрепва контрола си над Газа и води военни действия, за да разоръжи съперничещите групировки. Ако разоръжаването на ХАМАС не се осъществи, следващите етапи от плана започват да изглеждат много съмнителни.

Ако ХАМАС остане на власт в Газа, всяко израелско правителство ще продължи да го разглежда като опасен враг, способен да нанесе удар по Израел във всеки момент.

Това прави малко вероятно израелците да завършат изтеглянето на войските си от Газа, както изисква планът. И в даден момент правителството на Нетаняху или неговият наследник може да вземе решение да възобнови конфликта.

В момента обаче е в интерес и на двете страни да прекратят военните действия. На Натаняху му предстоят избори през следващата година и той би искал да се представи като лидер, който е победил ХАМАС, сложил край на войната и постигнал освобождаването на заложниците. А ХАМАС ще се нуждае от време, за да се прегрупира и възстанови контрола си над разрушената Газа.

В този момент обаче Тръмп наистина изигра решаваща роля, проявявайки енергия и решителност, които Джо Байдън никога не е демонстрирал, констатира "Файненшъл Таймс".

Натискът върху ХАМАС даде резултат в Газа, но преди посещението на украинския президент Володимир Зеленски в Белия дом Тръмп все още не е засилил натиска върху Русия, пише в същото време в. "Уолстрийт Джърнъл".

Сега европейците се надяват, че Тръмп ще успее да повтори този успех при решаването на другия сложен външнополитически проблем, пише изданието.

Тези две войни се различават значително една от друга. По време на руската инвазия през 2022 г. и терористичните атаки на 7 октомври 2023 г. съответно Украйна и Израел се сблъскаха с непровокирани нападения, които предизвикаха тези войни. Но в Близкия изток Израел доказа, че е доминираща регионална военна сила, докато в Европа именно Русия остава голяма световна сила със значителен ядрен арсенал.

Високопоставени официални лица от САЩ и Европа предупреждават, че нито Русия, нито Украйна ще променят военните си стратегии заради първоначалния успех на Тръмп в Близкия изток. Те също така отбелязват, че сключването на дългосрочно споразумение за траен мир в Ивицата Газа далеч не е гарантирано.

Но те все още се надяват, че американският президент ще успее да се възползва от момента на дипломатическата победа и да извлече правилните поуки, за да поднови усилията си за връщане на руския президент Владимир Путин на масата за преговори.

"Това дава на Тръмп огромно предимство за разрешаване на други големи конфликти... Сега той доказа, че е ефективен арбитър и миротворец", казва Фред Флейц, който беше високопоставен служител в Съвета за национална сигурност по време на първия мандат на Тръмп.

Според високопоставени европейски служители, ако Тръмп може да извлече някакъв урок от споразумението между Израел и ХАМАС, който може да се приложи към войната в Украйна, то той се свежда до една дума - натиск.

След израелския въздушен удар срещу бойци на ХАМАС в Доха, Тръмп оказа натиск върху израелския премиер Бенямин Нетаняху да приеме американския 20-точен мирен план и принуди Нетаняху да се извини публично пред лидера на Катар.

Междувременно Катар, Египет и Турция засилиха натиска върху ХАМАС, заплашвайки да прекъснат дипломатическите отношения с групировката и да я лишат от дипломатическо прикритие, ако тя не приеме предложения мирен план.

Всичко това се случваше на фона на възобновяването на военните действия на Израел в Газа, въпреки нарастващата международна критика към действията му по време на войната, в резултат на която, според данни на местното министерство на здравеопазването, са загинали над 67 000 палестинци. В тази цифра не се прави разграничение между цивилни лица и участници в бойните действия.

Един от служителите на Белия дом заяви, че президентът на САЩ отдавна изразява желание да сложи край на войната в Украйна, добавяйки, че Путин многократно е отхвърлял щедри предложения за мир, които са били изгодни за Русия.

Белият дом остава оптимистичен и се надява, че ще успее да накара двете страни да прекратят това, което представителят на Белия дом нарече безсмислени убийства в хода на конфликта.

Тръмп наложи високи мита на Индия, един от основните търговски партньори на Русия, но засега не е наложил никакви нови сериозни санкции или вторични санкции срещу Москва.

Европейски официални лица казват, че засилването на финансовите санкции срещу Русия е от решаващо значение на този етап от войната, когато икономиката й е на ръба на кризата, но в същото време преминава към пълноценна военна икономика. Тръмп също така все още не е предприел мерки по отношение на така наречения "сенчест флот" на Москва.

"Именно натискът накара ХАМАС да седне на масата за преговори, а върху Русия все още не сме упражнявали подобен натиск", заяви Кърт Волкер, бивш посланик на САЩ в НАТО, който беше пратеник на Тръмп в Украйна по време на първия му мандат.

Украйна също така настоява Тръмп да й предостави крилати ракети "Томахоук". Президентът на САЩ заяви, че е отворен за идеята да изпрати на Киев по-голям брой ракети с дълъг обсег, но все още не е дал окончателно съгласие. "Може би ще поговоря с него", каза Тръмп за Путин. "Може би ще кажа: виж, ако тази война не бъде уредена, ще им изпратя "Томахоук".

Въпреки че руските военни се намират в доста патова ситуация на препълнената с дронове фронтова линия в източна Украйна, Русия все още остава значителна военна суперсила. Военният анализатор от Виена Франц-Щтефан Гади казва, че военната мощ на Кремъл ограничава възможностите на Тръмп да накара Русия да седне на масата за преговори. "Фактът, че Русия разполага с ядрен арсенал, винаги ще бъде фактор във всяка кампания за натиск... Съединените щати всъщност не показват никакво желание да провокират ескалация", смята той.

Според Гади е по-вероятно Тръмп да договори примирие директно с Путин, а след това да се опита да принуди Зеленски да подпише споразумението - възможност, от която европейските лидери се страхуват и се опитват да предотвратят.

"Такъв сценарий би отразявал историята на шумната едностранна дипломация на Тръмп и готовността му да оказва натиск върху Зеленски, за да подпише споразумения, които не отговарят напълно на целите на Европа и Украйна", каза Гади.

Друг усложняващ фактор в руско-украинската война, с който Тръмп не се е сблъсквал по време на мирните си усилия в Близкия изток, е Китай, който се превърна в основна икономическа и политическа опора на Русия.

САЩ поддържат тесни връзки с Катар, Египет и Турция - близкизточни сили, които помогнаха за реализирането на мирния план за Газа, като оказаха натиск върху ХАМАС. Същото не може да се каже за Китай, основния геополитически съперник на САЩ и световна суперсила.

Настоящи и бивши длъжностни лица заявиха, че нарастващата зависимост на Русия от Китай означава, че Пекин може да играе продуктивна роля в привличането на Путин към всяко мирно споразумение - ако Тръмп успее да го убеди да сътрудничи.

"Ако стигнем до момента, в който Китай почувства, че е в негов интерес Русия да прекрати войната, и го съобщи на Русия, това ще има голямо значение... За съжаление, все още не сме стигнали дотам", казва Волкер.

