Страните от НАТО взеха решение да удължат с една година мандата на генералния секретар на организацията Йенс Столтенберг до 1октомври 1924 г., съобщи Ройтерс, като цитира изявление на самия генерален секретар в Туитър.

Алиансът е решил да запази на поста му опитния лидер, докато в съседство с границите на страните членки се водят военни действия.

Столтенберг, бивш премиер на Норвегия, е генерален секретар на Организацията на Северноатлантическия договор от 2014 г. и мандатът му вече беше удължаван три пъти.

През последните месеци той сплоти НАТО в подкрепа на Украйна, като в същото време полага усилия да предотврати ескалацията на войната в пряк конфликт между алианса и Русия, отбелязва Ройтерс.

Honoured by #NATO Allies' decision to extend my term as Secretary General until 1 October 2024. The transatlantic bond between Europe & North America has ensured our freedom & security for nearly 75 years, and in a more dangerous world, our Alliance is more important than ever.