При две операции на турските митнически власти на гранични контролно-пропускателни пунктове край Одрин и Текирдаг са разкрити общо 1,326 тона наркотици, предаде турската телевизия НТВ, като се позова на турското Министерство на търговията.

Балканите

Според министерството операциите за борба с наркотрафика са осъществени на пунктовете Текирдаг и ГКПП Ипсала - Кипи на границата между Турция и Гърция край Одрин, където се събират границите на Турция, България и Гърция.

В операцията, проведена в граничната зона в Текирдаг, екипите са разкрили 1153 килограма наркотици.

Нелегалната пратка е била засечена при контролна проверка на превозно средство на влизане в Турция на граничния пункт, съобщи БТА.

При проверка на друг автомобил на влизане в Турция на пропускателния пункт Ипсала са заловени 173 килограма наркотици.

Разбиха канал за трафик на дрога от ЕС към Турция, лидерът търгувал с имоти и коли (снимки)
Виж още Разбиха канал за трафик на дрога от ЕС към Турция, лидерът търгувал с имоти и коли (снимки)

Общото количество, заловено при двете операции е 1,326 тона, а стойността на нелегалния наркотик възлиза на 809 млн. турски лири, посочва медията.

Водачите на двете превозни средства, в които са окрити наркотиците, са задържани.

Републиканските прокуратури на Текирдаг и Одрин са предприели разследване във връзка с контрабандата на наркотици.

ИЗБРАНО
Принц Андрю обяви, че се отказва от всичките си кралски титли Лайф
Принц Андрю обяви, че се отказва от всичките си кралски титли
8216
Синер преди мача за $ 6 млн. срещу Алкарас: Не играя тенис за пари Корнер
Синер преди мача за $ 6 млн. срещу Алкарас: Не играя тенис за пари
4086
Митът за обедняването Бизнес
Митът за обедняването
8513
Той разбил сърцето на Мерилин и се чувствал виновен за смъртта й Impressio
Той разбил сърцето на Мерилин и се чувствал виновен за смъртта й
8145
Лондонският хотел с таен тунел към двореца на принцеса Ан Trip
Лондонският хотел с таен тунел към двореца на принцеса Ан
2058
Кралски тайни: Защо принц Филип не обичал да се храни заедно с кралица Елизабет II Вкусотии
Кралски тайни: Защо принц Филип не обичал да се храни заедно с кралица Елизабет II
114