Организирана престъпна група за държане, укриване и международен трафик на наркотици беше разкрита след съвместна акция на ДАНС и ГДБОП в Пловдив. 10 души са задържани, иззети са общо 90 килограма марихуана при претърсвания в Пловдив, София и Бургас.

Привлечени като обвиняеми са няколко лица, задържано е и наркотично вещество. Имаме данни, че групата е действала от година и половина. Ръководителят ѝ се занимава с търговия на недвижими имоти и автомобили, живее в Пловдив, не е криминално проявен, съобщи окръжният прокурор на Пловдив Ваня Христева.

Акцията е започнала след сигнал на ДАНС, че в Пловдив и на територията на страната функционира организирана престъпна група, свързана с държане, укриване и международен трафик на наркотични вещества в големи размери. Установено е, че ръководителят на престъпната група осигурява наркотичните вещества, предимно кокаин и марихуана, от държави-членки на Европейския съюз, предимно Испания и Нидерландия, след което участници от групата са били ангажирани с транспортирането на тази стока до България.

У нас наркотичните вещества са били складирани, съхранявани известно време и след това пренасочвани към Турция. За целта са били набирани международни шофьори, които са превозвали наркотиците с товарни камиони в специално обособени тайници, обясни Славена Костова.

На 9 август са предприети координарани действия по разследването - над 25 претърсвания и изземвания на територията на областите Пловдив, София и Бургас. Иззети общо 90 килограма марихуана.

Задържан е ръководителят на престъпната група и още 4 лица. Те са с повдигнати обвинения. Един от тях е с мярка "парична гаранция", а другите четирима - "задържане под стража". Вчера в София е задържан още един участник в групата. В автомобила му са открити около 10 кг марихуана. Той също е с повдигнато обвинение.

По думите на наблюдаващиия прокурор характерно за групата е, че участниците са от 26- до 62-годишна възраст- само мъже. Те са комуникирали при висока конспиративност и мобилност и предимно на четири очи. Това е наложило множество издирвателни мероприятия.

Цветин Тодоров от ДАНС уточни, че в средата на миналата година е получен първоначалният сигнал. "Планирани са и са изпълнени всички способи по закон. След придобиване на достатъчно конкретна информация е сезирана Окръжната прокуратура в Пловдив. По преценка на наблюдаващите прокурори, в продължение на няколко дни, са осъществени действия за пресичане на престъпната дейност", отбеляза той.

Зам.-директорът на ГДБОП старши комисар Емил Борисов благодари за отдадеността на колегите си да работят по случая дни наред.

"Задържахме общо 10 лица с полицейска заповед за 24 часа, шест от тях бяха обвинени от Окръжната прокуратура след събирането на годни доказателства. Те са известни с ангажирането си в международен трафик на хероин в миналото. Смятаме, че групата е отговорна и за трафик на наркотици, задържани в други части на страната", информира той.

Работата по случая продължава.

