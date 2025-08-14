Организирана престъпна група за държане, укриване и международен трафик на наркотици беше разкрита след съвместна акция на ДАНС и ГДБОП в Пловдив. 10 души са задържани, иззети са общо 90 килограма марихуана при претърсвания в Пловдив, София и Бургас.

Всички снимки ВИЖТЕ ТУК>>>

Привлечени като обвиняеми са няколко лица, задържано е и наркотично вещество. Имаме данни, че групата е действала от година и половина. Ръководителят ѝ се занимава с търговия на недвижими имоти и автомобили, живее в Пловдив, не е криминално проявен, съобщи окръжният прокурор на Пловдив Ваня Христева.

ТИР с близо 700 кг канабис мина през "Капитан Андреево", на Капъкуле откриха дрогата
Виж още ТИР с близо 700 кг канабис мина през "Капитан Андреево", на Капъкуле откриха дрогата

Акцията е започнала след сигнал на ДАНС, че в Пловдив и на територията на страната функционира организирана престъпна група, свързана с държане, укриване и международен трафик на наркотични вещества в големи размери. Установено е, че ръководителят на престъпната група осигурява наркотичните вещества, предимно кокаин и марихуана, от държави-членки на Европейския съюз, предимно Испания и Нидерландия, след което участници от групата са били ангажирани с транспортирането на тази стока до  България.

У нас наркотичните вещества са били складирани, съхранявани известно време и след това пренасочвани към Турция. За целта са били набирани международни шофьори, които са превозвали наркотиците с товарни камиони в специално обособени тайници, обясни Славена Костова.

Синтетична дрога за 300 000 лева залови пловдивската полиция
Виж още Синтетична дрога за 300 000 лева залови пловдивската полиция

На 9 август са предприети координарани действия по разследването - над 25 претърсвания и изземвания на територията на областите Пловдив, София и Бургас. Иззети общо 90 килограма марихуана.

Снимка: Областната дирекция на МВР в Пловдив

Задържан е ръководителят на престъпната група и още 4 лица. Те са с повдигнати обвинения. Един от тях е с мярка "парична гаранция", а другите четирима - "задържане под стража". Вчера в София е задържан още един участник в групата. В автомобила му са открити около 10 кг марихуана. Той също е с повдигнато обвинение.

Снимка: Областната дирекция на МВР в Пловдив

По думите на наблюдаващиия прокурор характерно за групата е, че участниците са от 26- до 62-годишна възраст- само мъже. Те са комуникирали при висока конспиративност и мобилност и предимно на четири очи. Това е наложило множество издирвателни мероприятия.

Снимка: Областната дирекция на МВР в Пловдив

Цветин Тодоров от ДАНС уточни, че в средата на миналата година е получен първоначалният сигнал. "Планирани са и са изпълнени всички способи по закон. След придобиване на достатъчно конкретна информация е сезирана Окръжната прокуратура в Пловдив. По преценка на наблюдаващите прокурори, в продължение на няколко дни, са осъществени действия за пресичане на престъпната дейност", отбеляза той.

Снимка: Областната дирекция на МВР в Пловдив

Зам.-директорът на ГДБОП старши комисар Емил Борисов благодари за отдадеността на колегите си да работят по случая дни наред.

"Задържахме общо 10 лица с полицейска заповед за 24 часа, шест от тях бяха обвинени от Окръжната прокуратура след събирането на годни доказателства. Те са известни с ангажирането си в международен трафик на хероин в миналото. Смятаме, че групата е отговорна и за трафик на наркотици, задържани в други части на страната", информира той.

Снимка: Областната дирекция на МВР в Пловдив

Работата по случая продължава.

ИЗБРАНО
Бесте Сабри се сгоди за бившия зет на Христо Стоичков Лайф
Бесте Сабри се сгоди за бившия зет на Христо Стоичков
23174
Световната №1 се отказа от милион долара, за да остане лоялна на Гришо Корнер
Световната №1 се отказа от милион долара, за да остане лоялна на Гришо
19293
Банкер забрави паролата си за крипто портфейл с над 1 милиард долара Бизнес
Банкер забрави паролата си за крипто портфейл с над 1 милиард долара
12507
Русия готви тест на "непобедимата" нова ракета с ядрен двигател "Буревестник" IT
Русия готви тест на "непобедимата" нова ракета с ядрен двигател "Буревестник"
13197
Вижте кой спечели двоен билет за въздействащия спектакъл "Лисабон" на Аполония 2025? Impressio
Вижте кой спечели двоен билет за въздействащия спектакъл "Лисабон" на Аполония 2025?
1944
Затварят легендарната гара "Сиркеджи“ – последната спирка на Ориент експрес в Истанбул (снимки/видео) Trip
Затварят легендарната гара "Сиркеджи“ – последната спирка на Ориент експрес в Истанбул (снимки/виде...
3806
Само за 10 минути: Доматена салата по ориенталски Вкусотии
Само за 10 минути: Доматена салата по ориенталски
1870
Кои зодиакални знаци ще се радват на късмета си преди края на август? Zodiac
Кои зодиакални знаци ще се радват на късмета си преди края на август?
1222