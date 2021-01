Най-малко 40 000 души са се събрали днес в центъра на Москва, за да протестират в подкрепа на задържания критик на Кремъл Алексей Навални според репортерите на Ройтерс. Полицията съобщи за 10 пъти по-малко демонстранти.

Властите заявиха, че протестните акции в столицата и дузина други градове на Русия са незаконни, и полицията задържа 1090 души днес, съобщи правозащитният медиен проект "ОВД-Инфо", проследяваща демонстрациите в страната, предаде Франс прес. Броят на задържаните обаче постоянно расте.

Сред близо десетохилядното множество на митинга в центъра на Москва журналисти от АФП станаха очевидци на груби арести и сблъсъци между полицаи и демонстранти, посочва още агенцията.

Полицията е задържала и активистката Любов Собол, съюзничка на Навални, съобщи Ройтерс, позовавайки се на очевидец.

Юлия, съпругата на руския опозиционер Алексей Навални, съобщи също, че е поставена под стража от полицията в Москва по време на демонстрацията, предадоха Франс прес и ТАСС.

"Извинете за лошото качество (на снимката), светлината не е добра в затворническата кола", иронизира тя в Инстаграм, където качи селфи от полицейския автомобил.

В Москва към полицията се присъединиха части на ОМОН. Силите на реда блокираха придвижването на протестиращите. Полицията напада журналисти, съобщиха руски медии.

Репортерка на вестник "Новая газета" е ударена с палка по главата, повалена на земята и пребита, съобщават от изданието. Боец от ОМОН е ударил кореспондентка на сайта "Медуза", макар да е била с жилетка с надпис "Преса".

Преди началото на протеста в центъра на руската столица бяха арестувани поне 100 души. Участниците в акцията са нападнали двама полицаи, информира ТАСС.

При мобилните връзки и интернет услугите в Русия днес се наблюдават прекъсвания на фона на протестите, планирани в редица градове в страната. Властите понякога се намесват в мобилните мрежи, за да затруднят комуникацията сред протестиращите и споделянето на видеа в интернет, допълва Ройтерс.

В Далечния изток и Сибир, където заради часовата разлика протестите започнаха по-рано, бяха задържани над 350 души, включили се е демонстрациите въпреки студа и забраната на властите, за да настоят за освобождаването на Навални.

Протести в подкрепа на Навални днес в Русия има в над 90 града.

Протестни демострации и в България

Десетки души се събраха на демонстрация и пред руското посолство в София.

"Това, което се случи с Навални, е жесток удар срещу демокрацията, един шамар и образ на режима на Путин, който вече около 20 години безчинства в Русия";

"Тук съм заради Навални, свобода за Навални, свобода за всички политически затворници!";

"Единственото оръжие на Алексей Навални е истината. А в Русия за истината се арестува. И ако правим аналогия с България, нашето мото е "Гледайте Русия и се сещайте за България", заявиха участници в акцията пред БНР.

Протестът в София беше организиран от руския опозиционер Евгений Чупов, който преди година потърси политическо убежище в България. В подкрепа на Навални пред посолството дойде и лидерът на "Републиканци за България" Цветан Цветанов.

Над 120 руски граждани се събраха и пред генералното консулство на страната си и във Варна.

44-годишният Алескей Навални бе задържан на летище "Шереметиево" в Москва по-малко от час след пристигането си от Германия, където се възстановяваше 5 месеца. Германия твърди, че има доказателства, че Навални е отровен с новичок, но Москва отвръща, че лекарите не са открили следи от отрова.

Той получи 30 дни затвор за нарушаване на условията на условна присъда за измама през 2014 г., като според него обвиненията са политически мотивирани.

САЩ, Европейският съюз, Франция и Канада настояха за освобождаването му. ЕС също наложи санкции срещу Русия заради ареста на Навални.

Осъждаме арестите на мирни демонстранти, подкрепящи Алексей Навални в цяла Русия, и призоваваме да бъдат незабавно освободени. Свободата на мирен протест трябва да бъде зачитана. Това написа в профила си във Туитър Екатерина Захариева, вицепремиер и министър на външните работи.

We condemn the detention of peacefully demonstrating supporters of Alexei Navalny across Russia and call for their immediate release.

The freedom of peaceful protest must be respected. @navalny pic.twitter.com/a8WuJvI8fc