Мощни взривове разтърсиха ливанската столица Бейрут, съобщиха световните агенции.

Над 50 души са жертвите, а около 2 700, сочат предварителните данни, огласени от ливанския здравен министър Хамад Хасан и цитирани от Франс прес.

"Това е катастрофа във всеки смисъл на думата", каза той пред няколко телевизии при посещение в болница в столицата.



Днешният взрив в пристанището на ливанската столица е бил еквивалентен по мощност на земетресение с магнитуд от 4,5 по скалата на Рихтер, съобщиха йордански сеизмолози, цитирани от изданието "Ал Гад", предаде ТАСС.

"Болниците в града са пълни с ранени", подчерта министърът и призова пострадалите да бъдат откарвани в лечебни заведения в предградията.



Ливанската организация на Червения кръст съобщи, че нейни служители не могат да достигнат до всички пострадали и да им окажат помощ.

В спасителната операция участват 75 линейки на Червения кръст.

Данните за жертвите и ранените варират, както и информацията за броя на експлозиите. Франс прес и Асошиейтед прес съобщиха, че според видеозаписи, качени в социалните мрежи, експлозиите са били две.



Според Ройтерс, ДПА и ТАСС взривът е бил един.

Ливанската телевизия Ел Би Си цитира болница "Отел Дийо" в Бейрут, която каза, че оказва помощ на над 500 пострадали и не е могла да поеме повече.



"Десетки ранени трябва да бъдат оперирани", казаха от болницата и призоваха хората да дарят кръв.

Ливанският премиер обяви Ден на национален траур утре, а президентът свика спешно заседание на Върховния съвет по отбраната.

Началникът на управлението за обща сигурност Абас Ибрахим посети района и отбеляза, че първоначалната версия за взрив в склад за пиротехника не отговаря на действителността, посочва ТАСС.

"Изглежда, че е имало склад за материали, конфискувани още преди години, и вероятно става дума за силно експлозивни материали", каза той пред различни телевизии на място, цитиран от Франс прес.

Съответните служби започнаха разследване, те ще кажат от какво естество е инцидентът, допълни той.

