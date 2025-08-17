Най-малко 29 души са ранени, включително двама в критично състояние, след като земетресение с магнитуд 6 разтърси рано тази сутрин остров Сулавеси в централната част на Индонезия, предаде ДПА, като се позова на официалните власти в страната.

Поне 13 души от ранените са откарани спешно в болници в окръзите Посо и Токорондо в провинция Централно Сулавеси заради наранявания, причинени от падащи отломки от молитвен храм, съобщи Абдул Мухари, говорител на индонезийската агенция за смекчаване на последиците от бедствия.

Земетресението е повредило също така и църква в селището Масани, а броят на избягалите заради труса местни жители все още се уточнява.

Земетресението е ударило окръг Посо в 5:38 ч. местно време тази сутрин (21:38 ч. по Гринуич в събота), като епицентърът му е бил на дълбочина 10 километра. Властите обявиха, че няма опасност от цунами.

В съседния окръг Сиги земният трус е бил усетен с умерена сила, но не се съобщава за жертви или материални щети.

6,7 по Рихтер люля индонезийски остров близо минута и предизвика паника сред населението
Виж още 6,7 по Рихтер люля индонезийски остров близо минута и предизвика паника сред населението

Земетресението, продължило около 15 секунди, е било усетено силно в няколко селища в окръг Посо Песисир, което е накарало местните жители да напуснат домовете си.

Властите предупреждават населението, че може да има вторични трусове и трябва да се избягват повредените сгради.

През миналия месец земетресение с магнитуд 6,7 по Рихтер разтърси източните индонезийски Молукски острови.

Огромният индонезийски архипелаг преживява чести земетресения заради местоположението си върху Тихоокеанския огнен пръстен - дъга с интензивна сеизмична активност, където тектоничните плочи се сблъскват, простираща се от Япония през Югоизточна Азия и през Тихоокеанския басейн.

