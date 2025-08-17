Мощен трус разтърси Индонезия, десетки са ранени
Властите предупреждават населението, че може да има вторични трусове и трябва да се избягват повредените сгради
Най-малко 29 души са ранени, включително двама в критично състояние, след като земетресение с магнитуд 6 разтърси рано тази сутрин остров Сулавеси в централната част на Индонезия, предаде ДПА, като се позова на официалните власти в страната.
Поне 13 души от ранените са откарани спешно в болници в окръзите Посо и Токорондо в провинция Централно Сулавеси заради наранявания, причинени от падащи отломки от молитвен храм, съобщи Абдул Мухари, говорител на индонезийската агенция за смекчаване на последиците от бедствия.
A magnitude 5.8-6.0 earthquake struck early on August 17, off Central Sulawesi, Indonesia, at a depth of 10km.— GeoTechWar (@geotechwar) August 17, 2025
The quake shook Poso Regency and nearby areas, injuring 29 people, with 2 critically hurt. #earthquake #gempa #sismo pic.twitter.com/vPi2f4iiA1
A magnitude 5.8-6.0 earthquake struck early on August 17, off Central Sulawesi, Indonesia, at a depth of 10km.
The quake shook Poso Regency and nearby areas, injuring 29 people, with 2 critically hurt. #earthquake #gempa #sismo pic.twitter.com/vPi2f4iiA1— GeoTechWar (@geotechwar) August 17, 2025
Земетресението е повредило също така и църква в селището Масани, а броят на избягалите заради труса местни жители все още се уточнява.
Elim Masani Church in Poso, Central Sulawesi, was severely damaged, and several people were reportedly injured following the M5.8 earthquake.— RenderNature (@RenderNature) August 17, 2025
Info gempa dunia https://t.co/5zCLKV7G3V pic.twitter.com/DQDpSNNoCC
Земетресението е ударило окръг Посо в 5:38 ч. местно време тази сутрин (21:38 ч. по Гринуич в събота), като епицентърът му е бил на дълбочина 10 километра. Властите обявиха, че няма опасност от цунами.
В съседния окръг Сиги земният трус е бил усетен с умерена сила, но не се съобщава за жертви или материални щети.
Земетресението, продължило около 15 секунди, е било усетено силно в няколко селища в окръг Посо Песисир, което е накарало местните жители да напуснат домовете си.
M5.8 earthquake hit 14 km N of Poso Regency, Central Sulawesi province, Indonesia (on August 17, 2025 at 6.38 AM local time)
Grocery shop security camera footage from Lembomawo village, Poso Kota district.
People from the poso regency felt the strong shaking. pic.twitter.com/euFQCjfTP6— RenderNature (@RenderNature) August 17, 2025
Властите предупреждават населението, че може да има вторични трусове и трябва да се избягват повредените сгради.
През миналия месец земетресение с магнитуд 6,7 по Рихтер разтърси източните индонезийски Молукски острови.
Огромният индонезийски архипелаг преживява чести земетресения заради местоположението си върху Тихоокеанския огнен пръстен - дъга с интензивна сеизмична активност, където тектоничните плочи се сблъскват, простираща се от Япония през Югоизточна Азия и през Тихоокеанския басейн.