Галдино започва да снима кражбите още докато те се извършват, а след това предприема стъпки, за да спре крадците

514 Снимка: Shutterstock

Тридесет и две годишният бразилец Диего Галдино, който работи като доставчик на храна за дома, стана известен в социалните мрежи с видеоклипове, в които снима как преследва и спира крадци на мобилни телефони в британската столица Лондон, съобщи агенция Франс прес.

Видеоклиповете, качени в приложенията "Инстаграм" и "ТикТок", се радват на огромен успех в интернет, като едно от тях, на което се вижда как крадец плюе по Галдино, вече е натрупало над 12 милиона гледания. Галдино започва да снима кражбите още докато те се извършват, а след това предприема стъпки, за да спре крадците.

Кражбите на мобилни телефони и портфейли по улиците на Лондон значително се увеличиха в последните месеци, като по данни на местната полиция на всеки 6 минути се краде по един телефон.

Meet Diego The Picky Pocket Hunter From Brazil



This 32-year-old spends his time patrolling central London hunting for pick pocketers



When we win, he’ll be one of the last ones to be deported. pic.twitter.com/MzSlDXDPrP — James Goddard (@JamesPGoddard90) July 31, 2025

През изминалата година в историческия квартал Уестминстър в центъра на Лондон, където има популярни туристически атракции като музеи, часовниковата кула "Биг Бен", сградите на британския парламент и Бъкингамския дворец, са регистрирани близо 32 000 инцидента с кражби на мобилни устройства. С цел да се справят с този проблем столичните власти са маркирали с лилави линии тротоарите на оживени лондонски улици с предупреждения: "Внимание: кражби на телефони!"

https://www.tiktok.com/@pickpocketlondon/photo/7538375888199519510?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7539494665477932566

