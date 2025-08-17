Тридесет и две годишният бразилец Диего Галдино, който работи като доставчик на храна за дома, стана известен в социалните мрежи с видеоклипове, в които снима как преследва и спира крадци на мобилни телефони в британската столица Лондон, съобщи агенция Франс прес.

Видеоклиповете, качени в приложенията "Инстаграм" и "ТикТок", се радват на огромен успех в интернет, като едно от тях, на което се вижда как крадец плюе по Галдино, вече е натрупало над 12 милиона гледания. Галдино започва да снима кражбите още докато те се извършват, а след това предприема стъпки, за да спре крадците.

В Лондон поставиха табели на български език с предупреждения към родни джебчии
Виж още В Лондон поставиха табели на български език с предупреждения към родни джебчии

Кражбите на мобилни телефони и портфейли по улиците на Лондон значително се увеличиха в последните месеци, като по данни на местната полиция на всеки 6 минути се краде по един телефон.

През изминалата година в историческия квартал Уестминстър в центъра на Лондон, където има популярни туристически атракции като музеи, часовниковата кула "Биг Бен", сградите на британския парламент и Бъкингамския дворец, са регистрирани близо 32 000 инцидента с кражби на мобилни устройства. С цел да се справят с този проблем столичните власти са маркирали с лилави линии тротоарите на оживени лондонски улици с предупреждения: "Внимание: кражби на телефони!"

https://www.tiktok.com/@pickpocketlondon/photo/7538375888199519510?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7539494665477932566

ИЗБРАНО
Руската представителка на "Мис Вселена" 2017 почина след ужасяващ инцидент с лос Лайф
Руската представителка на "Мис Вселена" 2017 почина след ужасяващ инцидент с лос
5693
"Ходех до тоалетната лазейки". Как болката уби една от най-красивите футболни приказки Корнер
"Ходех до тоалетната лазейки". Как болката уби една от най-красивите футболни приказки
10827
Кой печели и кой губи когато държавата определя минималната работна заплата Бизнес
Кой печели и кой губи когато държавата определя минималната работна заплата
3835
Малък парад от три планети ще наблюдаваме във втората половина на август IT
Малък парад от три планети ще наблюдаваме във втората половина на август
1246
Дебел, с мръсна риза, черно под ноктите и кални обувки, но бил като магнит за жените Impressio
Дебел, с мръсна риза, черно под ноктите и кални обувки, но бил като магнит за жените
7473
Италианската църква, която предизвиква гравитацията, смелостта и вярата (снимки/видео) Trip
Италианската църква, която предизвиква гравитацията, смелостта и вярата (снимки/видео)
6114
Необятният свят на моцарелата: С какво се различават видовете на италианското сирене Вкусотии
Необятният свят на моцарелата: С какво се различават видовете на италианското сирене
444