Политическият спор в Грузия относно законопроекта за контрол на чуждестранното влияние в политиката се задълбочи, след като снощи протестиращите отново излязоха по улиците, предаде ДПА.

Управляващата партия "Грузинска мечта", която настоява за приемането на закона, събра десетки хиляди свои поддръжници в центъра на Тбилиси.

Медиите съобщават за повече от 100 000 души, които са били докарани в столицата с автобуси от всички части на страната.

Това беше реакция на продължаващите от няколко дни масови протести срещу закона, който според противниците му е вдъхновен от руски закони, целящи да контролират гражданското общество, коментира ДПА. По време на протест в неделя вечерта се стигна до сблъсъци с полицията.

Правната комисия на грузинския парламент снощи подготви второто четене на спорния закон. До заседанието не бяха допуснати 14 членове на опозицията.

Проектозаконът предвижда неправителствените организации да трябва да разкриват чуждестранните си източници на финансиране, припомня БТА. Правителството твърди, че това има за цел да осигури по-голяма прозрачност и да затегне контрола върху чуждестранното влияние.

Много от проектите за насърчаване на демокрацията в Грузия се финансират от Запада, включително със средства от ЕС и САЩ. Критиците се опасяват, че този закон, създаден по руски образец, ще бъде използван за спиране на паричните потоци и за преследване на прозападни групи.

Бившата съветска република Грузия е ориентирана към Запада и е кандидат за присъединяване към ЕС, отбелязва ДПА. Правителството на "Грузинска мечта" също подкрепя сближаването с ЕС, но в същото време се застъпва за поддържане на добри отношения с Русия.

