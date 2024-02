Жена и двете ѝ дъщери са в болница, след като мъж ги заля с разяждащо вещество в Южен Лондон, предадоха Асошиейтед прес и БТА. Майката и едното дете - на 3 г., са с потенциално животозастрашаващи наранявания, съобщи полицията. Заподозреният е избягал пеша, след като преди това се ударил в спрял автомобил при опит да напусне местопроизшествието с кола.

Сигналът до лондонската полиция гласял, че мъж е блъснал на земята тригодишно момиче и е залял осемгодишната му сестра и 31-годишната им майка с алкална субстанция. Това е станало вчера сутринта в "Клапам Комън" - жилищен район в Южен Лондон.

Трима случайни минувачи, притекли се на помощ на семейството, също са приети в болница с леки изгаряния. Болнична помощ за лечение на наранявания се оказва и на петима полицаи, които са били на местопроизшествието.

Организирана е хайка за залавянето на заподозрения, за когото се предполага, че се е познавал с жената. London Live съобщи, че органите на реда подозират като извършител 35-годишния Абдул Езеди.

