714 Снимка: AP/БТА

Държавният секретар на САЩ Майк Помпейо сравни Джон Болтън - бивш близък съветник на Доналд Тръмп, издал изпълнена с жлъч книга за него - с ексслужителя на американското разузнаване, обвинен в шпионаж - Едуард Сноудън, предаде Франс прес.

"Честно казано, данните, публикувани от него, го застрашават с тежки рискове от съдебно преследване", каза Помпейо пред телевизия "Фокс нюз" днес - ден преди излизането от печат на книгата "The Room Where It Happened" ("Стаята, където се случи това") - хроника на 17-те месеца, прекарани от Болтън в Белия дом.

"Всички видяхме какво става, щом някой предизвика изтичане на поверителна информация, като Едуард Сноудън. Направеното от Джон Болтън не е далеч от това", заяви той.

Франс прес определя изказването на държавния секретар на САЩ като предупреждение, предаде БТА.

"При все че решението за предприемане на действия трябва да бъде взето от министерството на правосъдието, публикуването на подобна информация представлява истинска заплаха и истински удар за Съединените щати", подчерта Помпейо.

Според него той самият и Тръмп са избягвали участието на Болтън в някои срещи, защото съветникът допускал изтичане на информация.

"Имаше много трудни ситуации, в които Джон Болтън си мислеше, че е по-важен от президента на САЩ и от американския народ", подчерта държавният секретар.

През 2013 г. Сноудън, бивш сътрудник на американски тайни служби, разкри данни за методите за електронно проследяване, използвани от тях, а също и за незаконно подслушване на чуждестранни лидери. В САЩ са му повдигнати обвинения по закона за шпионажа и той може да бъде осъден на до 30 години затвор. Спасявайки се от преследване от страна на американските власти, Сноудън поиска убежище в няколко държави, включително Русия. През 2014 г. той получи право на постоянно пребиваване там.

В книгата си Болтън обрисува Доналд Тръмп като несведущ, некомпетентен лидер, обсебен от идеята да бъде преизбран до такава степен, че това застрашава националната сигурност - накратко, като човек, неспособен да ръководи първата световна сила, отбелязва Франс прес.