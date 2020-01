Сянката на импийчмънта все повече се спуска над американският президент Доналд Тръмп. Успоредно с процеса срещу него излиза и книгата на уволнения съветник по национална сигурност Джон Болтън. В нея той разкрива, че Тръмп му е наредил да блокира за месец военната помощ за Украйна. По този начин се е опитал да шантажира украинския президент Володимир Зеленски да започне разследване срещу основния опонент на Тръмп за президентския пост - Хънтър Байдън и сина му Хънтър.

Според книгата на Болтън, която все още не е излязла от печат, това се е случило през август 2019 г.

През септември 2019 г. президентът на САЩ Доналд Тръмп уволни изненадващо Болтън, който бе сочен за най-близкия му съветник.

Официалният аргумент бе силни разногласия по редица въпроси на провежданата политика, предаде Асошиейтед прес.

Още преди отстраняването на Болтън се появиха коментари от международни анализатори, че в последните месеци Тръмп го държи встрани от ключови въпроси по политиката и националната сигурност. Той отново използва социалната мрежа Туитър, за да оповести изненадващото си решение. Според поста му казал предишната вечер на Болтън, че Белият дом вече не се нуждае от неговите услуги и добави, че тази сутрин е получил неговата оставка. Тръмп посочи, че е бил "силно несъгласен"с много от предложенията на Болтън, "както и други (хора) в администрацията".

Болтън изложи и своята версия в Туитър, като написа, че е предложил оставката си още вчера, на което "президентът Тръмп каза: нека да говорим за това утре". Болтън винаги е бил сочен за неподходящ избор за трети съветник на Тръмп по националната сигурност, тъй като между тях витаят сериозни разногласия.

Явно последната капка в отношенията на двамата се оказва именно случаят с Украйна. Скандалът се разрази след като лъснаха и записи от телефонни разговори, тълкувани като опит за шантаж от страна на Тръмп към Зеленски.

Въпреки всичко до последно Болтън отказваше да свидетелства срещу президента Тръмп.

Дали ще дава показания пред Сената?

Болтън няма по собствена свободна воля да се подчини на призива на долната камара на конгреса за изслушване, заяви адвокатът му Чарлз Купър веднага след отстраняването му от поста.

Но играта се променя. Разкритията на Болтън във въпросната негова книга може да са ключови за отстраняването на Тръмп. За скандалния сценарий разказва първи в. "The New York Times". Вестникът се позовава на свой източник, който е запознат с черновата на мемоарна книга, която Болтън готви за публикуване. Самият вестник не е видял черновата.

Тръмп е искал Украйна да разследва престоя на Хънтър Байдън в ръководството на украинската енергийна компания "Бурисма", както и дейността на Националния комитет на Демократическата партия. Това разкритие може да нанесе удар по един от основните елементи на защитата на Тръмп в процеса за импийчмънта му в Сената, а именно, че забавянето на помощта не е обвързано с искане на Тръмп Украйна да обяви разследване на Джо Байдън и сина му, отбелязва "Ню Йорк таймс".

След това разкритие седемте конгресмени демократи, които представляват обвинението в процеса на Тръмп в Сената настояха Джон Болтън да бъде призован да даде показания, пише в. "Вашингтон пост".

Книгата на Болтън е предвидена за публикуване на 17 март, но преди това трябва да бъде предоставена за преглед в Белия дом, който може да се опита да забави излизането й или да поиска премахване на част от съдържанието й, пише изданието.

Болтън заяви преди време, че е готов да свидетелства в Сената, ако получи призовка, отбелязва "Вашингтон пост".

Вестникът цитира туит на президента, в който той заявява: "НИКОГА не съм казвал на Джон Болтън, че помощта за Украйна е обвързана с разследвания срещу демократи, включително Байдънови. Всъщност той никога не се оплака от това по времето на съвсем публичното му уволнение."

I NEVER told John Bolton that the aid to Ukraine was tied to investigations into Democrats, including the Bidens. In fact, he never complained about this at the time of his very public termination. If John Bolton said this, it was only to sell a book. With that being said, the...