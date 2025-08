Ганайският министър на отбраната Едуард Омане Боама и министърът на околната среда, науката и технологиите на страната Ибрахим Муртала Мохамед, заедно с още шестима души, загинаха при катастрофа с хеликоптер, съобщи днес началникът на генералния щаб на Гана, цитиран от ганайската новинарска агенция ГНА и БТА.

Военен хеликоптер с трима души екипаж и петима пътници на борда е пътувал от столицата Акра за Обуаси в южната част на страната, но се е разбил, отбелязва Ройтерс.

Ghana's Defence Minister Dr. Edward Omane Boamah and Environment Minister Ibrahim Murtala Mohammed died in a military helicopter crash in the Ashanti Region on August 6, 2025. The helicopter, a Z-9 aircraft, crashed en route to Obuasi, killing all eight people on board. pic.twitter.com/9qvK6wBhbL