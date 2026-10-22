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Френският президент Еманюел Макрон заяви, че "незаконните протести" през следващите дни ще бъдат забранени. В същото време на демонстрантите от организирани групи, като профсъюзи, ще бъдат предложени алтернативни маршрути за шествията, с цел да се защитят търговските обекти, предаде Ройтерс.

Франция

Макрон се изказа след среща по-рано днес с представители на разузнавателните служби и министри, на която властта обсъди кризата след погромите в редица френски градове.

Френският президент също така заяви, че крайнолеви "провокатори", както и вандали, стоят зад бунтовете и грабежите от миналата събота в цяла Франция, предаде БТА.

По-рано днес френските власти в редица градове забраниха организирането на планираните за 22 октомври протести в различни части на страната, след уикенд, белязан от сблъсъци и масови погроми - най-сериозните безредици във Франция от години, отбелязва Асошиейтед прес.

Вълненията в Париж и други френски градове предизвикаха решителни мерки за сигурност от страна на правителството. В някои райони на френската столица, както и в други градове, където спокойствието вече е възстановено, беше въведен полицейски час.

Демонстрациите, планирани за днес в Париж, Лион, Лил и Гренобъл, бяха забранени - мярка, която някои възприемат като нарушение на правото на французите да протестират.

Ученически и студентски организации обаче заявиха, че ще продължат да се мобилизират, въпреки че есенната ваканция започна тази седмица.

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Полицията в Париж заяви, че забраната е необходима предвид риска от улични сблъсъци, подобно на тези, които избухнаха през уикенда, когато групи от маскирани младежи влязоха в сблъсъци с полицейските сили, ограбиха магазини и подпалиха автомобили.

Забраната в Париж ще бъде в сила до 20:00 ч. местно време и ще важи за райони, включващи Елисейския дворец, двете камари на парламента и основните жп гари в града. В обхвата ѝ попадат и райони в центъра на Париж, които бяха сериозно засегнати от разграбвания.

Планираните за днес протести се разглеждаха като подготовка за голямата демонстрация в събота, когато се очаква да се присъединят активисти от движението на "Жълтите жилетки", чиито протести срещу цените на горивата разтърсиха Франция през 2018 и 2019 г., отбелязва АП.

Някои от тези протести, включително шествията в Лион, също ще бъдат забранени, съобщиха местните власти.

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Френският министър-председател Себастиен Льокорню, който вчера се срещна с представители на профсъюзите, заяви, че за събота е планирана мащабна операция по сигурността, за да се предотврати повторение на насилието от страна на малки групи бандити, което разкри недостатъци в мерките за сигурност.

По-рано през седмицата френският министър на правосъдието Жералд Дарманен заяви, че 123 души са били вкарани в ареста от началото на проявите на насилие през уикенда.

Министърът на правосъдието каза още, че сред извършителите на мародерства и хората, нападнали полицаите, 95 процента са мъже, 70 процента са пълнолетни. "Сред задържаните има всякакви хора - както с имигрантски произход и чужденци, така и такива, които са напълно интегрирани и са французи", подчерта той.

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