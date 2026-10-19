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В много градове във Франция въвеждат полицейски час след погромите от последните две денонощия.

Франция

Премиерът Себастиен Льокорню обяви, че е поискал от префектите в страната да обявят мярката, която ще влезе в сила от тази вечер, предадоха световните агенции.

Целта на е да бъдат защитени търговците и магазините след уикенда на насилие и сцените на хаос в редица градове на цялата страна, предаде БТА.

Карта на населените места, в които ще бъде въведен полицейски час, ще бъде публикувана по-късно днес след разговори с кметовете на съответните населени места, добави Льокорню след края на специално междуведомствено заседание, посветено на кризата със сигурността в страната.

Ако е необходимо, ще бъде въведено и извънредно положение, но засега полицейският час на местно ниво изглежда достатъчна и по-адаптирана мярка, поясни Льокорню.

Той обвини радикалната левица, че иска да организира "дълбок безпорядък" в страната до президентските избори, насрочени за април и май догодина.

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"Съществува цяла мрежа от различни групи и структури, които могат да се активизират и дори да поставят под въпрос графика на президентските избори и самото им провеждане", заяви Льокорню след заседание на междуведомствената кризисна група.

Същевременно вътрешният министър Лоран Нуниез заяви, че няма планове за отмяна на футболната среща утре между "Пари Сен Жермен" и "Барселона", каквито опасения се появиха.

В същото време френското движение на "Жълтите жилетки" обяви, че ще организира още демонстрации в страната тази събота, предадоха световните агенции. На 24 октомври ще бъде организирано второ действие на протестите, заявиха организаторите на демонстрациите и протестите от 17 октомври, прераснали в насилие на редица места във Франция.

 

Кадрите с вандализъм в редица френски градове обиколиха света и вчера бяха водеща тема за редица медии. Президентът Еманюел Макрон в обръщение към нацията осъди метежните елементи, действали срещу устоите на Републиката по време на демонстрации, на които хората са заявили легитимните си искания.

Редица европейски правителства пък посъветваха гражданите си, които пътуват до Франция, да избягват големи струпвания на хора и да бъдат бдителни. Те предупредиха за влошаване на обстановката със сигурността след протестите на 17 октомври, белязани от вандалски прояви, размирици и плячкосване на търговски обекти и административни сгради, предаде Ройтерс.

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