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Заради протестите и размириците в няколко европейски държави от МВнР излязоха с предупреждение към сънародниците ни за повишено внимание.

Кабинетът "Радев"

Българските граждани, намиращи се или планиращи пътуване във Франция, Италия, Белгия и Португалия, да проявяват повишено внимание, да избягват зони на масови струпвания и централни площади, както и да следват указанията на местните власти, предупреждават от Министерството на външните работина сайта си.

Във връзка с проведени масови протестни действия и възникнали безредици в редица европейски градове, включително Париж, Милано, Брюксел и Лисабон са регистрирани сблъсъци със силите на реда и нарушения в движението.

В Италия обстановката се нормализира, докато във Франция се очаква напрежението да се запази и да доведе до нови стачни действия, засягащи предимно обществения транспорт, допълват от външното министерство, цитирани от БТА.

По предварителни анонси на 24 октомври във Франция отново се планират протести.

От МВнР съветват гражданите своевременно да проверяват разписанията на обществения транспорт. За проследяване в реално време на информацията за наложените ограничения гражданите могат да се информират чрез платформата Strike Tracker - специализирана за отразяване на информация за текущи и предстоящи стачки и протестни действия и платформата Sortiraparis, която публикува официалните заповеди на Префектурата и на полицията във Франция.

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Френската държава е обхваната от протести от септември. На 19 октомври френският президент Еманюел Макрон направи обръщение към нацията, в което изрази "гнева и срама" на обществото заради безредиците и грабежите по време на обхваналите цялата страна през последните дни протести, насочени срещу растящите разходи за живот и лошите условия в учебните заведения, при които бяха арестувани най-малко 2400 души. "Онези, които са извършили грабежи, ще трябва да платят за щетите, а онези, които са се опитали да съборят Републиката, ще бъдат подведени под отговорност", заяви Макрон.

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В Париж, Лил и на други места по квартали беше въведен полицейски час от вечерта до рано сутринта, а примерът на Париж беше последван и в Италия.

При необходимост от консулско или кризисно съдействие, българските граждани могат да се обръщат към задграничните представителства на Република България, посочват от МВнР, а телефонните номера и контактите са на сайта на ведомството. 

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