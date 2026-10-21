От Външно министерство съветват сънародниците ни да избягват струпвания на много хора на едно място

5430 Снимка: АР/БТА

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Заради протестите и размириците в няколко европейски държави от МВнР излязоха с предупреждение към сънародниците ни за повишено внимание.

Българските граждани, намиращи се или планиращи пътуване във Франция, Италия, Белгия и Португалия, да проявяват повишено внимание, да избягват зони на масови струпвания и централни площади, както и да следват указанията на местните власти, предупреждават от Министерството на външните работина сайта си.

Във връзка с проведени масови протестни действия и възникнали безредици в редица европейски градове, включително Париж, Милано, Брюксел и Лисабон са регистрирани сблъсъци със силите на реда и нарушения в движението.

В Италия обстановката се нормализира, докато във Франция се очаква напрежението да се запази и да доведе до нови стачни действия, засягащи предимно обществения транспорт, допълват от външното министерство, цитирани от БТА.

По предварителни анонси на 24 октомври във Франция отново се планират протести.

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От МВнР съветват гражданите своевременно да проверяват разписанията на обществения транспорт. За проследяване в реално време на информацията за наложените ограничения гражданите могат да се информират чрез платформата Strike Tracker - специализирана за отразяване на информация за текущи и предстоящи стачки и протестни действия и платформата Sortiraparis, която публикува официалните заповеди на Префектурата и на полицията във Франция.

Френската държава е обхваната от протести от септември. На 19 октомври френският президент Еманюел Макрон направи обръщение към нацията, в което изрази "гнева и срама" на обществото заради безредиците и грабежите по време на обхваналите цялата страна през последните дни протести, насочени срещу растящите разходи за живот и лошите условия в учебните заведения, при които бяха арестувани най-малко 2400 души. "Онези, които са извършили грабежи, ще трябва да платят за щетите, а онези, които са се опитали да съборят Републиката, ще бъдат подведени под отговорност", заяви Макрон.

В Париж, Лил и на други места по квартали беше въведен полицейски час от вечерта до рано сутринта, а примерът на Париж беше последван и в Италия.

При необходимост от консулско или кризисно съдействие, българските граждани могат да се обръщат към задграничните представителства на Република България, посочват от МВнР, а телефонните номера и контактите са на сайта на ведомството.

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