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Ръководителят на организация на френските работодатели предупреди собствениците на магазини да не се въоръжават, за да защитават имотите си, след като в цялата страна имаше масови грабежи по време на бурните протести, предаде ДПА.

Франция

Патрик Мартен, председател на Движението на предприятията във Франция (на френски МЕДЕФ), заяви пред частната радиостанция Ар Ем Се, че е обезпокоен от възможността собствениците на магазини да започнат да се въоръжават.

"Разбирам ги, но ги съветвам да не го правят", каза Мартен. "Ние продължаваме да отстояваме върховенството на закона, въпреки че в този случай това очевидно се провали - добави той - Не трябва да попадаме в капана, заложен от крайната левица и "Черния блок", които не желаят нищо друго, освен гражданска война".

"Черният блок" е наименование на групи протестиращи, облечени в черно, обикновено свързвани с крайната левица, които участват в свързани с насилие протести.

Според правителството грабежите в Париж, Марсилия и други градове в периферията на демонстрациите срещу високите разходи за живот са засегнали около 3000 магазина в цялата страна в събота и неделя. На пострадалите търговци е била обещана помощ.

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В пешеходната зона на Бордо някои собственици на магазини са били готови да се защитават с оръжия, според репортаж на радиостанция ""Юроп 1", цитиран от БТА.

Снимка: БТА/АП

"Когато се появят погромаджиите, ние сме въоръжени. С оръжия, които могат да наранят или да всяват страх - каза собственик на магазин за дрехи - Например с железни пръти. Вземаме пръта и ги събаряме с него. Правим го, защото държавата не си върши работата. Това е единственото решение".

Снимка: БТА/АП

Каролин, продавачка в магазин за облекла, заяви пред радиостанцията, че е решила да държи подръка лютив спрей. "Тъй като в магазина сме само двама души, зад мен има лютив спрей. В чекмеджето ми е. Ще го използвам, ако някога се окажем в опасност", каза тя.

Снимка: БТА/АП

Друга собственичка на магазин, Софи, не желае да се снабдява с оръжие и се страхува повече от евентуален сблъсък с мародери. "Не искам да рискувам живота си заради протектори за телефони", заяви тя.

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