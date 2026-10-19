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Грабежи, ранени служители на силите за сигурност, срутване на кулата на кметство - излезлите извън контрол безредици от уикенда шокират Франция. Дори за страна, която всъщност е свикнала с безредици ("жълтите жилетки", селяните, предградията), щетите достигат невъобразими размери - а гневът срещу политическата класа нараства.

"Франция беше унижена! Става дума за един от най-големите провали в областта на сигурността в историята на страната", изрази гнева си Жордан Бардела в ефира на консервативния телевизионен канал Cnews. Той е партиен лидер на дясно-националистическата партия "Национален сбор" на Марин льо Пен, която възнамерява да се кандидатира на президентските избори (18 април и 2 май 2027 г.).

Но не само предизборните активисти реагират с толкова остри думи. Дори утвърдените медии изведнъж поставят под въпрос политиката на Франция от последните десетилетия. Традиционният ляволиберален в. "Монд" пише за "сюрреалистична вечер на насилие" (събота) в Париж.

Още по-остро пише консервативно-либералният "Фигаро". В коментар изданието безмилостно се разправя с политиците, които са допуснали да се натрупа такъв проблем с насилието - включително президентът Еманюел Макрон. С тези безредици е избухнала културна борба, която е тлеела отдавна. "В пламъците на този черен ден цяла система от ценности се превърна в дим", пише "Фигаро", като обвинява политиците от центъра, че са допуснали тези безредици. "Под пепелта лежат десетилетия на страхливост, конформизъм и слепота", пише изданието.

"Ако крайнолевите, престъпниците и мародерите успяват да хвърлят Франция в хаос за няколко часа, то това се дължи преди всичко на факта, че една технократична, опиянена от собствената си величие монархия систематично е разрушила всички морални, свързани със сигурността, културни и икономически защитни механизми, които държат обществото в едно.

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Според "Фигаро" фактът, че Макрон обвинява полицията в липса на "емпатия" към бунтовниците, които я атакуват с винтове, павета или фойерверки, е исторически, "неизличим порок" на неговото президентство.

Причините за случващото се сега насилие са няколко: "култура, която презира всякаква власт", исторически, социални и културни ресентименти, които "подхранват революционните импулси", съдебна система, "която е снизходителна към престъпниците, но безмилостна към почтените граждани", липсата на последствия за престъпниците, или "неразбираемата привилегия на крайнолевите групировки, които безнаказано разрушават, опустошават и убиват", "неконтролирана имиграция, при която част от имигрантите се бунтуват срещу страната, която ги е приела." "образователна система, която замъглява ума", пише още "Фигаро".

Протестите във Франция набират сила. През уикенда по улиците на градовете излязоха стотици хиляди протестиращи. Акциите бързо прераснаха в масови безредици, сблъсъци с полицията, грабежи и погроми.

Основна роля в събитията играе радикалната левица сред младежта, която се ползва с подкрепата на ултралевия политик Жан-Люк Меланшон. Макар че той осъжда насилието и погромите, като цяло счита протестите за оправдани, като прави паралели с "революцията от 1968 г.", след която Шарл де Гол е принуден да подаде оставка.

Протестите започнаха като акции на ученици срещу проблемите в сферата на образованието. Но сега те се припокриват с общото недоволство от политиката на правителството, което прокарва проект за съкращаване на разходите за следващата година поради огромната дупка в държавния бюджет. Хората са недоволни от нарастването на разходите за живот и влошаването на достъпа до качествени държавни услуги, включително до образование.

В събота на улиците излязоха около половин милион души. Повечето протестиращи са се държали мирно, но сред тях, както се е случвало и при други протести във Франция, е имало групи хора в черни дрехи и маски, които са се държали по-агресивно. Пожари и грабежи бяха отбелязани в десетки градове — от Лил на север до Марсилия на юг, от Страсбург на изток до Бордо на югозапад във Франция. Френската търговска федерация съобщи, че около хиляда и петстотин магазина и търговски обекта са подали сигнали за повреди и щети. В Лимож, в югозападната част на Франция, неизвестни лица изгориха историческата сграда на кметството, построена в края на XIX век.

Полицията е използвала сълзотворен газ и водни оръдия, на някои места служителите на правоохранителните органи са използвали палки. Според данни на френското Министерство на вътрешните работи, в събота са пострадали около 1000 полицаи, седем от които са получили сериозни наранявания. Според данни на министерството от сутринта на 19 октомври полицията е задържала не по-малко от 2400 души.

И в това отношение случващото се оказва пряко влияние върху провеждащата се в страната кампания за президентските избори.

Безусловен лидер в рейтингите е лидерката на опозиционната партия "Национален сбор" Марин льо Пен. При това протестите, съпроводени с погроми, само увеличават популярността ѝ. Така, от една страна, тя остро осъжда уличното насилие, призовава за възстановяване на реда, за борба с миграцията и радикалите, с което привлича умерените избиратели, уплашени от погромите и смятащи, че правителството не може да се справи с тях и да осигури стабилност в страната. От друга страна, тя остро критикува курса на Макрон и правителството, привличайки онези, които също са недоволни от тях.

Основната интрига на изборите обаче ще е кой ще се изправи срещу нея във втория тур.

Вариантите тук са два. Първият - във втория тур ще се класира Меланшон (понастоящем той заема второ място в проучванията). И тогава с вероятност, близка до 100%, Ле Пен ще спечели, тъй като всички умерени избиратели ще гласуват за нея.

Вторият - във втория тур срещу Ле Пен ще излезе един от центристките кандидати, като основните от тях са трима - двама бивши премиери от времето на Макрон - Атал и Филип, и кандидатът от левоцентристкия блок Рафаел Глюксман. В такъв случай победата на Ле Пен също е напълно вероятна, но вече далеч не е 100%.

Всеки от тези трима политици в момента, според проучванията, изостава незначително от Меланшон. При това конкуренцията между тях раздробява гласовете на центристките и умерено-левите избиратели, което увеличава шансовете на Меланшон да се класира за втория тур.

Протестите в тази ситуация могат да окажат разнопосочно влияние. От една страна - те повишават популярността на Меланшон сред радикално настроената лявоориентирана част от обществото, като консолидират неговите избиратели. От друга страна - отблъскват умерените леви, чиито гласове могат да се прехвърлят дори към Глюксман. Също така може да се окаже така, че умерено-десният избирател може да премине към Ле Пен, сано прецени, че тя ще се справи по-добре с възстановяването на реда и с борбата срещу радикалите, отколкото центристите.

Но настоящите събития разкриват още една перспектива: ако във втория тур се класират Меланшон и Марин Ле Пен и последната спечели изборите, левите радикали със сигурност няма да признаят тази победа, а мащабът на протестите и безредиците тогава ще бъде такъв, че сегашните погроми ще изглеждат като детска игра.

Още сега редица наблюдатели възприемат сегашните акции като "генерална репетиция" преди изборите, след които френската левица може да се опита да организира свой революция, в случай че резултатът от гласуването не им допадне. При това редица коментатори отбелязват все по-ясното координиране на действията на радикалите, което може да сочи, че протестите далеч не са спонтанни.

Експерти, близки до десницата, считат, че протестите във Франция и в други страни са взаимосвързани и представляват опит на левицата да отговори на нарастващата популярност на десните партии, като покаже, че отговорът на евентуалното им идване на власт ще бъде дестабилизиране на обстановката в цели държави с масови улични акции.

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