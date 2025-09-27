На 16 септември израелските въоръжени сили започнаха мащабна офанзива, като, по думите им, целят да унищожат последния голям бастион на "Хамас"

Израелска офанзива в град Газа принуди "Лекари без граници" да преустанови основните си медицински дейности в района поради бързо влошаващата се ситуация със сигурността, съобщи снощи на официалната си страница международната хуманитарна организация.

"Ескалиращите атаки на израелските сили създадоха неприемливо ниво на риск за нашия персонал, принуждавайки ни да преустановим животоспасяващите медицински дейности", посочиха от неправителствената организация, допълвайки че Ударите на израелките военновъздушни сили и настъпващите танкове са на по-малко от километър от нейните здравни заведения.

"Нямаме друг избор, освен да прекратим дейността си, тъй като нашите клиники са обградени от израелските сили", казва Джейкъб Грейнджър, координатор по спешни случаи на "Лекари без граници" в Газа.

"Това е последното, което искахме, тъй като нуждите в град Газа са огромни, а най-уязвимите хора - новородени в неонатални отделения, хора с тежки наранявания и животозастрашаващи заболявания - не могат да се придвижват и са в голяма опасност", добавя Грейнджър.

На 16 септември израелските въоръжени сили започнаха мащабна офанзива срещу град Газа, като, по думите им, целят да унищожат последния голям бастион на "Хамас".

