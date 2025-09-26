Нетаняху пред ООН: Израел трябва да довърши работата срещу "Хамас" в Газа
Западните лидери може да са се огънали под натиска, но ние няма да го направим, заяви израелският премиер
Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви в петък пред ООН, че неговата страна "трябва да довърши работата" срещу Хамас в Газа, предаде АП.
Ивицата Газа
"Западните лидери може да са се огънали под натиска - каза и заяви "И ви гарантирам едно нещо: Израел няма да го направи."
Десетки делегати от различни държави масово напуснаха залата на Общото събрание на ООН, когато той започна речта си.
В отговор на скорошните решения на множество държави да признаят Палестина, Нетаняху заяви: "Вашето позорно решение ще насърчи тероризма срещу евреи и срещу невинни хора навсякъде."
"Антисемитизмът умира трудно. Всъщност, той изобщо не умира", заяви още Нетаняху.
Той похвали многократно американския президент Доналд Тръмп и заяви, че промените в Близкия изток са създали нови възможности.
Израелският премиер каза, че е започнал преговори със Сирия, насочени към постигане на споразумения за сигурност с новото правителство на страната.
Бенямин Нетаняху се качи на подиума, носейки специална значка с QR код, който води към сайт за израелските заложници на "Хамас". В ръцете си държеше карта на региона, озаглавена "Проклятието", по която черта с маркер.
Докато израелският лидер говореше, из залата отекнаха и протестни викове, и аплодисменти.