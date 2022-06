Кола се заби в множество хора в Берлин, като при това е загинал поне един човек, а според местната полиция повече от дузина са били ранени, съобщиха немските медии.

Инцидентът е станал в квартала Щарлотенбург в центъра на немската столица на площад "Брайтшайд" в непосредствена близост до църквата "Кайзер Вилхелм", известна като "Гедехтнискирхе".

Това е същото място, където през декември 2016 г. имаше атентат с отвлечен камион на местния коледен пазар (загинаха 12 души, а 67 бяха ранени).

Шофьорът на сребристото "Рено Туинго" се е опитал да избяга, но е бил хванат от минувачи и предаден на полицията. Предисторията на инцидента все още е неясна. Няколко тежко въоръжени полицаи са оцепили района, а пожарната е на място с 60 души персонал, съобщи в. "Билд".

