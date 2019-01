Израелските въздушни удари, насочени тази нощ срещу позиции на сирийския режими и на неговите ирански съюзници в Сирия, са отнели живота на най-малко 11 бойци, сред които двама сирийски военнослужещи. Това съобщава сирийският Център за наблюдение на човешките права, предаде Франс прес, цитирана от БТА. Бомбардировките са поразили мишени в района на Дамаск.

Израелските атаки са в отговор на изстрелването на ракета земя-земя по израелската територия вчера. "Действащите на територията на Сирия ирански сили "Ал Кудс" (сили със специално предназначение)" изстреляха от сирийска територия ракета земя-земя срещу Голанските възвишения в Израел. Тя беше прехваната от системата за противовъздушна отбраната на Израел. В отговор на тази атака в течение на нощта изтребители на ВВС на Израел атакуваха цели на "Ал Кудс" в Сирия. Атаката беше насочена срещу военни обекти на тези ирански сили, вкл. складове с оръжие, основно на летището в Дамаск, срещу ирански обекти на разузнаването и срещу ирански тренировъчен лагер", се казва в съобщение на пресслужбата на израелската армия. От сирийска страна по време на атаката са били изстреляни десетки сирийски ракети земя-въздух и в отговор на това пък Израел нанесъл удари по батареи на ПВО на сирийските ВВС, се казва още в съобщението.

Според Центъра за управление на отбраната към руското министерство на отбраната жертвите на ударите са 4 сирийски военнослужещи. Шестима сирийски военнослужещи са били ранени, предаде ТАСС. В резултат на ударите частично е повредена инфраструктурата на международното летище в Дамаск.

During our strike, dozens of Syrian surface-to-air missiles were launched, despite clear warnings to avoid such fire. In response, we also targeted several of the Syrian Armed Forces' aerial defense batteries. pic.twitter.com/rHxJqqpI9n