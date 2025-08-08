"Този френски президент трябва да знае, че е в негов интерес да си подготви ковчега", предупреждава израелският духовник в "ЮТюб"

Във Франция започна разследване във връзка със заплахи към президента Еманюел Макрон, отправени от израелски равин във видео, разпространено в "ЮТюб", предаде "Франс прес", като се позова на прокуратурата в Париж.

Разследването е в резултат на сигнал, подаден от френския вътрешен министър Брюно Рьотайо и от платформа за подаване на сигнали за онлайн насилие и за онлайн съдържание на омразата.

Във видео, разпространено в "ЮТюб", равинът Давид Даниел Коен, който, както изглежда живее в Израел, напада вербално Макрон, отправя смъртни заплахи и го упреква заради плановете му да признае палестинската държава, предаде БТА.

С това признаване, което Макрон планира да направи през септември, според равина, френският президент "ще изрази своя дълбок антисемитизъм" и "ще обяви война на Бог", казва във видеото равинът. Видеото е с продължителност 37 минути и е озаглавено "Краят на Франция и на Иран".

"Този френски президент трябва да знае, че е в негов интерес да си подготви ковчега. Бог ще му покаже какво ще рече това да бъдеш толкова нагъл и да искаш да обявяваш война на Бог", заявява равинът във видеото.

Това изказване беше определено от главния равин на Франция Хаим Корсия като "жалко и нетърпимо". Корсия добави, че равинът Коен никога не е бил на длъжност във Франция, нито пък е получил религиозно обучение и диплома там.

