Десетки хиляди хора излязоха по улиците на Тел Авив, за да протестират срещу плановете на правителството да разшири войната в Газа, съобщава ДПА, като цитира израелски медии.

Ивицата Газа

Още снимки вижте ТУК>>>

Митингът беше организиран от форум на роднини на заложници, отвлечени от "Хамас" и отведени в ивицата Газа. Семействата се опасяват, че планираните военни операции ще застрашат живота на техните близки.

"Моят Йоси беше убит заради интензивността на боевете. Той беше ударен от ракета на ВВС на мястото, където беше държан", каза пред тълпата Нира Шараби, вдовицата на убития заложник Йоси Шараби, според в. "Аарец".

Снимка: БТА/AP

В петък кабинетът по сигурността на премиера Бенямин Нетаняху одобри планове за разширяване на военната операция и превземане на град Газа, най-големият градски център в опустошената от войната палестинска територия, вероятно с цел да се установи контрол над цялата крайбрежна зона.

Военните смятат, че заложниците се държат в райони извън техния контрол, които може да включват град Газа.

Израелските власти оценяват, че 50 заложници остават в плен на "Хамас". За около 20 от тях се смята, че са живи.

Снимка: БТА/AP

Войната в Газа беше предизвикана от терористичните атаки на "Хамас" на 7 октомври 2023 г., при които загинаха около 1200 души, а над 250 бяха взети за заложници, припомня ДПА. При ответните масирани въздушни удари и наземна офанзива в ивицата Газа от страна на Израел загинаха повече от 61 000 души, според данни на здравните власти, контролирани от "Хамас".

Международният натиск върху Нетаняху да сключи мирно споразумение се засилва на фона на нарастващата тревога от увеличаващия се брой на жертвите в Газа и широко разпространения глад.

В същото време полицията в Лондон съобщи, че е арестувала 466 души за участие в протест в подкрепа на забранената група "Действие за Палестина". Членството в нея и подкрепата за нея е провинение, което може да доведе до затвор до 14 години по британските закони за борба с тероризма.

Други осем са били задържани за други провинения, включително нападение срещу полицаи.

