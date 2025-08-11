Още един палестински журналист е бил убит при снощния удар на израелската армия по палатка, използвана от екип на катарската телевизия "Ал Джазира" в град Газа.

С това общият брой на загиналите представители на медиите достигна шестима, предаде Франс прес, като цитира местната Гражданска защита и служител на болницата.

Израел ликвидира журналист на "Ал Джазира", който ръководел терористична клетка на "Хамас"
Виж още Израел ликвидира журналист на "Ал Джазира", който ръководел терористична клетка на "Хамас"

"Фоторепортерът Мохамед ах Халди почина от раните си. С това (жертвите) стават шест", каза Махмуд Басал, говорител на Гражданска защита в ивицата Газа, предаде БТА.

Ах Халди е бил журналист на свободна практика, работещ с местни медии. Мохамед Абу Салмия, директорът на болница "Аш Шифа", в близост до която е била издигната палатката, потвърди смъртта му.

По-рано през деня катарската телевизия "Ал Джазира" обяви, че петима нейни журналисти - двама кореспонденти и трима оператори - са убити при израелски удар по тяхната палатка в град Газа. Медията каза, че ударът е бил насочен срещу журналистите, предаде Франс прес.

Израелската армия призна, че е взела под прицел кореспондента на катарската телевизия Анас аш Шариф, известен 28-годишен репортер, отразявал ежедневно случващото се в Газа. Според израелската армия обаче той е бил начело на терористична клетка на "Хаамс". Израелските въоръжени сили заявиха, че именно Аш Шариф е бил тяхната мишена.

Върховният комисариат на ООН по правата на човека осъди "убийството на шестима палестински журналисти от израелската армия" в ивицата Газа снощи, предаде Франс прес в съобщение, публикувано в "Екс".

Върховният комисариат обвинява Израел, че е нанесъл целенасочен удар по палатката, в която се намирали петима сътрудници на телевизия "Ал Джазира", което "представлява сериозно нарушение на международното хуманитарно право", се посочва в изявлението.

"Израел трябва да зачита и пази всички цивилни, включително журналистите", подчертава Върховният комисариат и припомня, че "от 7 октомври 2023 г. в Газа са убити най-малко 242-ма палестински журналисти". В изявлението ООН отново настоява да се осигури "незабавен, сигурен и безпрепятствен достъп до Газа за всички журналисти", предаде БТА.

Организацията за защита на свободата на медиите "Репортери без граници" (РБГ) също осъди категорично смъртта на журналиста, определяйки я като "убийство, за което пое отговорност" израелската армия, предаде Франс прес.

"Анас аш Шариф, един от най-известните журналисти в ивицата Газа, беше гласът на страданията, причинявани от Израел на палестинците в Газа", каза организацията в изявление, като призова за "решителни действия от страна на международната общност за спиране на израелската армия".

Другите убити представители на медиите са кореспондентът Мохамед Крейке, както и операторите Ибрахим Захер, Мохамед Нуфал и Моамен Алива.

Имената им се добавят към списъка с близо 200 журналисти, които според РБГ, са били убити във войната, започната в отговор на кървавото нападение на палестинското движение "Хамас" на 7 октомври 2023 г.

ИЗБРАНО
След дъщеря си Мария Илиева показа за първи път и любимия си мъж Лайф
След дъщеря си Мария Илиева показа за първи път и любимия си мъж
14219
Ливърпул не успя при дузпите, а Палас вдигна втори трофей в историята си Корнер
Ливърпул не успя при дузпите, а Палас вдигна втори трофей в историята си
3838
Икономисти: Засилените проверки за еврото водят до изкуствено вдигане на цените Бизнес
Икономисти: Засилените проверки за еврото водят до изкуствено вдигане на цените
9192
Мечтата "стани програмист" вече официално е мъртва IT
Мечтата "стани програмист" вече официално е мъртва
3092
Набедиха го за хомосексуалист и гей-писател, а нови правила в Германия го изкараха "мигрант" Impressio
Набедиха го за хомосексуалист и гей-писател, а нови правила в Германия го изкараха "мигрант"
10955
Viva Cuba: Когато от покрива на града се чува музиката на Хавана URBN
Viva Cuba: Когато от покрива на града се чува музиката на Хавана
3236
Плажовете в Италия са празни в разгара на лятото, 660 евро за чадър и шезлонг Trip
Плажовете в Италия са празни в разгара на лятото, 660 евро за чадър и шезлонг
17084
Вкусно и бързо: Пица тост Вкусотии
Вкусно и бързо: Пица тост
1408
Съвместимост с Везни: Най-лоши и най-добри партньори за брак и връзка Zodiac
Съвместимост с Везни: Най-лоши и най-добри партньори за брак и връзка
1271
Горещо и сухо време през цялата седмица с екстремна опасност от пожари Времето
Горещо и сухо време през цялата седмица с екстремна опасност от пожари
1066