От раните си издъхна и фотограф, ООН и "Репортери без граници" осъдиха атаката

3305 Снимка: "Ал Джазира" чрез АП/БТА

Още един палестински журналист е бил убит при снощния удар на израелската армия по палатка, използвана от екип на катарската телевизия "Ал Джазира" в град Газа.

С това общият брой на загиналите представители на медиите достигна шестима, предаде Франс прес, като цитира местната Гражданска защита и служител на болницата.

"Фоторепортерът Мохамед ах Халди почина от раните си. С това (жертвите) стават шест", каза Махмуд Басал, говорител на Гражданска защита в ивицата Газа, предаде БТА.

Ах Халди е бил журналист на свободна практика, работещ с местни медии. Мохамед Абу Салмия, директорът на болница "Аш Шифа", в близост до която е била издигната палатката, потвърди смъртта му.

По-рано през деня катарската телевизия "Ал Джазира" обяви, че петима нейни журналисти - двама кореспонденти и трима оператори - са убити при израелски удар по тяхната палатка в град Газа. Медията каза, че ударът е бил насочен срещу журналистите, предаде Франс прес.

Израелската армия призна, че е взела под прицел кореспондента на катарската телевизия Анас аш Шариф, известен 28-годишен репортер, отразявал ежедневно случващото се в Газа. Според израелската армия обаче той е бил начело на терористична клетка на "Хаамс". Израелските въоръжени сили заявиха, че именно Аш Шариф е бил тяхната мишена.

Върховният комисариат на ООН по правата на човека осъди "убийството на шестима палестински журналисти от израелската армия" в ивицата Газа снощи, предаде Франс прес в съобщение, публикувано в "Екс".

Върховният комисариат обвинява Израел, че е нанесъл целенасочен удар по палатката, в която се намирали петима сътрудници на телевизия "Ал Джазира", което "представлява сериозно нарушение на международното хуманитарно право", се посочва в изявлението.

"Израел трябва да зачита и пази всички цивилни, включително журналистите", подчертава Върховният комисариат и припомня, че "от 7 октомври 2023 г. в Газа са убити най-малко 242-ма палестински журналисти". В изявлението ООН отново настоява да се осигури "незабавен, сигурен и безпрепятствен достъп до Газа за всички журналисти", предаде БТА.

Организацията за защита на свободата на медиите "Репортери без граници" (РБГ) също осъди категорично смъртта на журналиста, определяйки я като "убийство, за което пое отговорност" израелската армия, предаде Франс прес.

"Анас аш Шариф, един от най-известните журналисти в ивицата Газа, беше гласът на страданията, причинявани от Израел на палестинците в Газа", каза организацията в изявление, като призова за "решителни действия от страна на международната общност за спиране на израелската армия".

Другите убити представители на медиите са кореспондентът Мохамед Крейке, както и операторите Ибрахим Захер, Мохамед Нуфал и Моамен Алива.

Имената им се добавят към списъка с близо 200 журналисти, които според РБГ, са били убити във войната, започната в отговор на кървавото нападение на палестинското движение "Хамас" на 7 октомври 2023 г.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.