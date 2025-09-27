1352 Снимка: iStock by Getty Images

Президентът Володимир Зеленски съобщи днес на брифинг с журналисти, че получена от Израел система за противовъздушна отбрана "Пейтриът" действа в Украйна от месец и се очаква още две такива системи да бъдат доставени тази есен, предаде Укринформ, цитирана от БТА.

"Израелският комплекс работи в Украйна от месец. Ще получим още две системи "Пейтриът" през есента", каза Зеленски, като отбеляза, че няма да разкрие подробности по тази тема.

Министърът на отбраната Денис Шмигал по-рано обяви, че Украйна се нуждае от спешна помощ от партньорите, по-конкретно от доставка на 10 комплекса "Пейтриът", припомня Укринформ.

През 2023 година Израел за пръв път одобри износа на системи за борба с дронове, които биха могли да помогнат на Украйна да противодейства на иранските дронове, използвани от Русия по време на войната.

През април 2024 г. Израел пенсионира най-старите си системи "Пейтриът", получени преди 3 десетилетия. Страната забави решението си с няколко месеца дали да ги предаде на САЩ и Украйна, страхувайки се от руска военна помощ за Иран. Москва не снабди Техеран с модерни изтребители, а иранските ПВО системи се оказаха лесни за неутрализиране.

Така се стигна до решението от началото на тази година Израел да предаде на САЩ 90 ракети "Пейтриът", които в последствие да се дадат на Украйна. В средата на лятото стана ясно, че Киев ще получи и цялостни системи, а не само муниции.

Чрез САЩ Израел е предал на Украйна и около 300 хиляди 155-мм артилерийски снаряди.

Украйна подсилва своята въздушна отбрана на фона на информация за готвена нова контраофанзива и атаки върху стратегически и политически цели в Русия.

