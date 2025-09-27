Президентът Володимир Зеленски съобщи днес на брифинг с журналисти, че получена от Израел система за противовъздушна отбрана "Пейтриът" действа в Украйна от месец и се очаква още две такива системи да бъдат доставени тази есен, предаде Укринформ, цитирана от БТА.

Русия - Украйна

"Израелският комплекс работи в Украйна от месец. Ще получим още две системи "Пейтриът" през есента", каза Зеленски, като отбеляза, че няма да разкрие подробности по тази тема.

Министърът на отбраната Денис Шмигал по-рано обяви, че Украйна се нуждае от спешна помощ от партньорите, по-конкретно от доставка на 10 комплекса "Пейтриът", припомня Укринформ.

През 2023 година Израел за пръв път одобри износа на системи за борба с дронове, които биха могли да помогнат на Украйна да противодейства на иранските дронове, използвани от Русия по време на войната.

През април 2024 г. Израел пенсионира най-старите си системи "Пейтриът", получени преди 3 десетилетия. Страната забави решението си с няколко месеца дали да ги предаде на САЩ и Украйна, страхувайки се от руска военна помощ за Иран. Москва не снабди Техеран с модерни изтребители, а иранските ПВО системи се оказаха лесни за неутрализиране.

Украйна разширява оръжейното си производство, САЩ пренасочват "Пейтриът" от Швейцария
Така се стигна до решението от началото на тази година Израел да предаде на САЩ 90 ракети "Пейтриът", които в последствие да се дадат на Украйна. В средата на лятото стана ясно, че Киев ще получи и цялостни системи, а не само муниции.

Чрез САЩ Израел е предал на Украйна и около 300 хиляди 155-мм артилерийски снаряди.

Украйна подсилва своята въздушна отбрана на фона на информация за готвена нова контраофанзива и атаки върху стратегически и политически цели в Русия.

