На фокус са гаранциите за сигурност на Украйна и санкциите срещу Русия

В рамките на украинската армия ще бъдат обособени отделни щурмови войски, съобщи украинският президент Володимир Зеленски след ананос за контраофанзива на украинските войски, обяви и нова среща с американския президент Доналд Тръм с фокус гаранциите за сигурност на Украйна и санкциите срещу Русия.

Среща с Тръмп в Ню Йорк

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че ще се срещне с президента на САЩ Доналд Тръмп в кулоарите на сесията на Общото събрание на ООН следващата седмица в Ню Йорк на фона на засилващите се руски атаки в цялата страна, предаде Франс прес, позовавайки се на украинското президентство.

Русия извърши тази нощ една от най-мащабните си въздушни атаки, използвайки около 580 безпилотни летателни апарата и изстрелвайки 40 ракети срещу територията на Украйна, като при ударите загинаха най-малко трима души, а десетки бяха ранени. В центъра на източния град Днeпър ракета с касетъчни боеприпаси е поразила жилищен блок, уточни Киев. Украинските военновъздушни сили съобщиха, че противовъздушната отбрана на страната е свалила 552 дрона и 31 ракети.

Зеленски заяви, че ще проведе "среща с президента на САЩ", по време на която ще обсъди с Тръмп гаранциите за сигурност на Украйна и санкциите срещу Русия.

Украйна настоява за подкрепени от Запада гаранции за сигурност, за да бъдат предотвратени бъдещи руски атаки. Междувременно руският президент Владимир Путин предупреди, че разполагането на каквито и да е било западни войски на територията на Украйна ще бъде смятано за легитимна цел, отбелязва АФП.

Оглавената от Вашингтон инициатива за бързо прекратяване на войната се намира в застой, а Русия на практика изключи провеждането на среща между Путин и Зеленски, което според Киев е единственият път към постигането на мир.

"Очакваме (налагането на) санкции, ако не се състои лидерска среща или, например, не бъде сключено примирие", заяви Зеленски в коментар, публикуван по-рано днес от украинското президентство. "Ние сме готови за среща с Путин. Аз съм говорил за това. Както за двустранна, така и за тристранна среща. Той не е готов", добави Зеленски.

Русия, изглежда, е променила тактиката си при въздушните атаки срещу Украйна и сега изстрелва стотици дронове едновременно, в сравнение с десетките в началото на войната през 2022 г. Военни анализатори коментират, че руските атаки се извършват на два етапа, като въздушната тревога през нощта в някои украински области продължава около 11 часа, отбелязва Ройтерс.

Зеленски повтори призива си към западните съюзници, призовавайки ги да предоставят на Украйна повече средства за противовъздушна отбрана и да наложат по-строги санкции срещу Русия.

"Украйна доказа, че може да защити себе си и Европа, но за да имаме надежден щит, трябва да действаме заедно", изтъкна той.

По-рано днес ръководителят на Бюрото за международна политика в канцеларията на президента на Полша Марчин Пшидач съобщи, че полският президент Карол Навроцки може да се срещне със Зеленски в кулоарите на срещата на Общото събрание на ООН, отбелязва Укринформ. Пшидач съобщи, че в кулоарите на срещата са планирани още няколко двустранни и многостранни срещи в различни формати.

Въпреки че Навроцки подкрепя битката на Украйна срещу Русия, той каза, че е против присъединяването на Киев към ЕС и НАТО. Той повдигна и въпроса за проблемите на сложното историческо минало между Украйна и Полша, отбелязва Ройтерс.

Около 100 държавни глави и над от 40 министър-председатели ще се срещнат по време на Седмицата на високо равнище на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН, която ще се проведе между 22 и 29 септември. Украинската делегация ще бъде водена от президента Володимир Зеленски.

Зеленски: Украйна си върна 330 кв. км територия в Донецка област

В рамките на украинската армия ще бъдат обособени отделни щурмови войски, съобщи украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от УНИАН. По неговите думи, вече специализирани щурмови батальони и полкове са демонстрирали добри резултати през тази година, като става дума за въздушно-десантни подразделения, работещи и с помощта на дронове. До 10 дни ще бъде създадено отделно офанзивно армейско направление.

Изказването на Зеленски следва анонси за украински контраофанзиви на няколко места по фронтовите линии.

Украинският президент заяви по-рано днес, че след контраатака в района на Добропиля и Покровск в Донецка област под украински контрол са били върнати 330 кв. км територия, от които над 170 кв. км са напълно освободени от противника, предаде Укринформ.

"Що се отнася до нашите контраофанзивни действия в районите на Добропиля и Покровск: руснаците искаха да ни обкръжат, но нашите въоръжени сили правят всичко възможно, за да унищожат врага. Днес около 330 (квадратни) километра са под наш контрол, 160 са освободени и над 170 са прочистени от врага", заяви Зеленски по време на разговор с журналисти. Той прогнозира, че противникът ще съсредоточи основните си усилия в този сектор.

"Разбираме, че това е мястото, където сега ще прехвърлят личния си състав, за да укрепят позициите си. Те постоянно увеличават силите си там, защото това беше основното им настъпление - в района Добропиля и Покровск. А сега вкараха 61-ва бригада на морската пехота, осъзнавайки, че губят голям брой от войските си", заяви президентът.

Междувременно Министерството на отбраната на Русия съобщи, че руските сили са поели контрол над селището Березове в украинската югоизточна Днепропетровска област, предаде Ройтерс. От там допълниха, че силите му през нощта успешно са поразили с високоточно оръжие цели на украинския военнопромишлен комплекс.

Силите за безпилотни системи на Въоръжените сили на Украйна са нанесли удари по петролните рафинерии в руските градове Саратов и Новокуйбишевск в Приволжкия федерален окръг, предаде Укринформ, позовавайки се на Генералния щаб на ВСУ.

На рафинерията в Саратов се падат приблизително 2,5% от общата преработка на нефт (над седем милиона тона суров петрол годишно). ВСУ съобщават за експлозии и голям пожар. Очаква се точна оценка на нанесените щети.

Рафинерията н Новокуйбишевск преработва над 8,8 млн. тона суров петрол на година. Съобщава се, че след нападението в обекта са избухнали експлозии и пожар.

Силите за специални операции на Украйна са поразили и обект за преработка на петрол в град Просвет край Самара.

Руското Министерство на отбраната, цитирано от ТАСС, съобщи, че руските средства за противовъздушна отбрана са свалили през изминалото денонощие 383 украински безпилотни летателни апарата.

