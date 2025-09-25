Украинският президент Володимир Зеленски заплаши с атаки срещу Кремъл, ако Русия не прекрати войната срещу страната му.

Русия - Украйна

"Първо те трябва да знаят къде се намират бомбоубежищата им. Ако не прекратят войната, ще се нуждаят от тях", заяви той в интервю за "Шоуто на Аксиос" в Ню Йорк, съобщиха ДПА и БТА.

Зеленски каза още, че се надява САЩ да предоставят на Украйна оръжия с голям обсег. В същото време обаче той изключи възможността за атаки срещу цивилни цели.

"Не сме терористи", категоричен бе украинският президент.

По думите на Зеленски украинските въоръжени сили вече разполагат с дронове, които могат да летят на разстояния до 3000 километра. Кремъл се намира само на около 450 километра от границата с Украйна, отбелязва ДПА.

Бившият президент на Русия Дмитрий Медведев, който сега е заместник-председател на Съвета за сигурност на Руската федерация, отправи остро предупреждение към Зеленски и заплаши с удар по Киев.

"Наркоманът в Киев каза, че Кремъл трябва да знае къде има бомбоубежище, за да могат обитателите му да се скрият, когато той използва американски оръжия с голям обсег. Това, което уродът трябва да знае, е че Русия може да използва оръжия, срещу които бомбоубежище няма да го защити. Американците също трябва да имат това предвид", написа Медведев в "Екс", визирайки исканията на Зеленски САЩ да предоставят на Украйна такива оръжия.

През май 2023 г. два дрона се взривиха над Кремъл, където е канцеларията на руския президент, припомня ДПА. Тогава обаче Киев отрече да има нещо общо с това.

