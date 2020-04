Британският премиер Борис Джонсън е изписан от лондонската болница и ще продължи да се възстановява от COVID-19 в резиденцията си Чекърс в провинцията, съобщи днес канцеларията му.

"Следвайки съветите на медицинския си екип, премиерът няма веднага да се върне на работа. Той иска да благодари на всички работещи в (болницата) "Сейнт Томас" за великолепните грижи, които е получил", каза говорител на Джонсън.

По-рано в разпространено изявление на самия премиер се казваше:

"Не мога да им благодаря достатъчно. Дължим им живота си".

Както е известно, неговата годеница, която е бременна, също беше заразена, но нейното състояние беше по-леко. Кари Симъндс му е пишела всеки ден, докато е в болница.

Самата тя също благодари на медицинския екип, като призна, че по време на престоя му в болницата е имало "много трудни" моменти, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Не мога да намеря думи, за да благодаря на нашата великолепна Национална здравна служба. Екипът в болница "Сейнт Томас" беше невероятен. Никога няма да мога да ви се отплатя и да престана да ви благодаря", заяви Симъндс в Туитър.

"Тази седмица определено имаше моменти, които бяха много трудни. Сърцето ми се къса за всички, които са в подобна ситуация, които се тревожат за хората, които обичат", добави тя.

Малко по-късно самият Борис Джонсън направи видеообръщение, в което заяви, че нещата е "могло да се развият и по друг начин" за него и благодари на работещите в Националната здравна служба, че са му спасили живота

"Трудно мога да намеря думи, за да опиша колко съм задължен на Националната здравна служба, че ми спаси живота", каза Джонсън във записа, публикуван в профила му в Туитър.

Премиерът открои усилията на две сестри - Джени от Нова Зеландия и Луис от Португалия, които в най-критичните моменти са стояли 48 часа до леглото му.

"Благодарение на тях тялото ми започна да получава достатъчно кислород", добави Джонсън.

Премиерът каза, че Националната здравна служба "туптящото сърце" на страната и я нарече "непобедима".

Той благодари на всички във Великобритания, че спазват указанията за социално дистанциране, и добави, че вярва, че усилията, които цялата страна полага, си струват.

"Ние ще победим коронавируса и ще го победим заедно!", заяви още Джонсън.

It is hard to find the words to express my debt to the NHS for saving my life.



The efforts of millions of people across this country to stay home are worth it. Together we will overcome this challenge, as we have overcome so many challenges in the past. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/HK7Ch8BMB5