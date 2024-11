Снимка: The Federal Assembly of The Russian Federation via AP/БТА Москва и Вашингтон "обменят сигнали относно Украйна" Рябков предупреди, че се запазва заплахата за прекъсване на дипломатическите отношения със САЩ, ако замразените активи на Русия бъдат конфискувани или Вашингтон ескалира напрежението във връзка с Украйна

