Иранската държавна телевизия разпространи видео от мястото на вертолетната катастрофа, в която загинаха президентът Ебрахим Раиси и външният министър Хосейн Амир Абдолахиан.

На кадрите, публикувани в социалната мрежа Х, се виждат отломки от хеликоптера "Бел 214", багаж и други предмети, а на място са пожарникари и спасители, които все още оглеждат района.

#Iranian state TV has released images depicting the crash site of the helicopter that transported President Ebrahim #Raisi and his companions who were martyred. pic.twitter.com/Vc0Y2SueYm