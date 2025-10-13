Израелският заложник с българско гражданство Матан Ангрест е сред първите седем освободени от "Хамас", става ясно от публикация на израелското външно министерство.

Ивицата Газа

Матан бе в плен на палестинската групировка от 7 октомври 2023 г. През април т.г. семейството му разреши публичното разпространяване на два видеозаписа с него. Единият от записите показва момента на отвличането му, а на втория той вече е заложник.

Матан Ангрест е военнослужещ от израелската армия. Сутринта на 7 октомври 2023 г. той бе отвлечен от танка му по време на сражение край селището Нахал Оз близо до границата на ивицата Газа. 

Дипломатическото ведомство на Тел Авив приветства с "добре дошли у дома" седемте израелски заложници, които рано тази сутрин бяха освободени от палестинското ислямистко движение "Хамас".

От публикация на израелското министерство в социалната мрежа "Екс" става ясно, че сред освободените е Матан Ангрест, който има и българско гражданство.

"Изпитваме дълбоко облекчение и вълнение от освобождаването на Матан Ангерст. Още в първите мигове след неговото отвличане България застана твърдо на страната на Израел, настоявайки за освобождаването му и проявявайки непоколебима солидарност със семейството на Матан - особено с неговите родители, Анат и Хагай. От името на Държавата Израел изразявам своята искрена признателност към президента Румен Радев и вицепрезидента Илияна Йотова, към председателя на Нарадното събрание доц. Наталия Киселова, към министър-председателя Росен Желязков и бившия министър-председател акад. Николай Денков, към министъра на външните работи Георг Георгиев и бившия заместник министър-председател и министър на външните работи Мария Габриел. Благодарността ни се простира и към всички наши български приятели — министри, народни представители, дипломати, членове на еврейската общност и мнозина други, които застанаха до нас и работиха неуморно и с голямо състрадание — както публично, така и извън светлините на прожекторите, за да помогнат Матан да се върне у дома", коментира Йоси Леви Сфари, посланик на Израел в България.

Той се закани, че Израел "няма да спре, докато и последният заложник не се завърне у дома, включително Сахар Барух, израелско-български гражданин, отвлечен жив и убит в плен в Газа", чието тяло все още се държи от "Хамас".

По-рано днес "Хамас" публикува списък с имената на 20-те живи израелски заложници, които ще бъдат освободени в рамките на първата фаза от споразумението с Израел, предаде Ройтерс.

Съобщено бе също, че палестински затворници биват товарени на автобуси в израелски затвори, в очакване на освобождаването на заложниците.

Тръмп обяви край на войната в Газа
Виж още Тръмп обяви край на войната в Газа

Израел предприе военната си операция в ивицата Газа, след като на 7 октомври 2023 година бойци на "Хамас" извършиха безпрецедентна атака срещу еврейската държава.

Израел и "Хамас" подписаха миналата седмица споразумение за прекратяване на огъня в Газа и за освобождаване на държаните от палестинското движение израелци, които бяха взети за заложници при нападението на 7 октомври, в замяна на палестинци, които се намират в израелски затвори.

Това е първата фаза от плана на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Газа.

Доналд Тръмп и Бенямин Нетаняху
Доналд Тръмп и Бенямин Нетаняху Снимка: БТА/АР

Самолетът му "Еър форс уан", с държавния глава на САЩ на борда, кацна в Израел в същия момент, в който бе съобщено, че първата група от освободени израелски заложници се намира вече на израелска територия, предаде Ройтерс.

"Хамас" освобождава заложниците в понеделник, Тръмп лети за церемонията за мир
Виж още "Хамас" освобождава заложниците в понеделник, Тръмп лети за церемонията за мир

Машината прелетя над Площада на заложниците в Тел Авив, където множество хора са се събрали, за да празнуват освобождаването на заложниците.

На летище "Бен Гурион" Тръмп бе посрещнат от израелския премиер Бенямин Нетаняху и от израелския президент Ицхак Херцог.

Президентът Тръмп се очаква да държи днес реч в израелския парламент. 

 
