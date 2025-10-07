"Мирът трябва да бъде изграден върху проверима сигурност и пълен край на контрола на Хамас над Газа"

3128 Снимка: Благой Кирилов/БТА

Как се гради бъдеще след безпрецедентен терор и как изглежда пътят към стабилността в Близкия изток? По повод навършването на две години от терористичната атака на Хамас, събитие, което промени Израел и региона, Dir.bg разговаря с посланик Н. Пр. Йоси Леви Сфари, за да очертае визията на страната му за деня след войната.

Според него мирът има ясни предпоставки - "проверима сигурност и пълен край на контрола на Хамас над Газа". В този сложен пъзел той вижда "плана на Тръмп" като "полезна концептуална основа" за постигането на крайната цел: "стабилност, основана на регионална структура, подкрепена от прагматични арабски партньори". На фона на тези глобални процеси, посланик Сфари дава и специална оценка за ролята на България, подчертавайки, че страната ни "застана на правилната страна на историята".

- В Шарм ел-Шейх започват непреки преговори с Хамас, базирани на плана на Доналд Тръмп от 20 точки. Каква е Вашата оценка - това реалистичен път към устойчив мир ли е, или по-скоро тактически ход за постигане на временни цели?

- Израел подкрепя всяко истинско усилие, което може да върне заложниците ни у дома и да разруши терористичната машина на Хамас. Но мирът не може да бъде обявен - той трябва да бъде изграден върху проверима сигурност и пълен край на контрола на Хамас над Газа.

Ако искаме да се установи мир в Близкия изток, както в Европа, той трябва да се основава на същите основи: образование за мир и помирение, зачитане на правата на човека и автентична демокрация. Нито един от тези елементи в момента не съществува в палестинското общество и следователно очакванията ни трябва да бъдат реалистични.

Ако преговорите в Шарм ел-Шейх доведат до постигане на целта за освобождаване на заложниците, ние ще ги приветстваме като първа стъпка напред. Но ако те служат само като тактическа пауза за Хамас, за да се превъоръжи или да придобие легитимност, Израел няма да участва в самозаблуда. Истинският тест е прост: повишават ли тези разговори безопасността на израелци и палестинци и връщат ли нашите хора у дома.

- Израел формулира две основни цели на войната: освобождаване на заложниците и елиминиране на военните и управленски способности на Хамас. Докато първата цел е ясна, втората е по-сложна - идеологията на Хамас може да оцелее дори след военна капитулация. Как Израел дефинира "победа" над Хамас и какви са критериите, по които ще се измери, че тази цел е постигната?

- Израелският кабинет си е поставил по-всеобхватни цели от тези две конкретни. Ние настояваме Газа никога повече да не представлява заплаха за Израел и да започне реален процес на дерадикализация и демилитаризация. Победата за Израел не е лозунг - тя е измерима реалност. Това означава, че всеки заложник е върнат у дома, че Хамас вече не може да налага своя терористичен режим нито на израелци, нито на палестинци и че Газа вече не се използва като база за терор.

Ние измерваме успеха чрез факти: никакви ракети, изстреляни по нашите градове, никакви тунели, никакви батальони или командни структури на Хамас и никаква способност да възстанови арсенала си или да управлява населението.

Идеологията на омразата може все още да съществува, но способността ѝ да убива трябва да приключи. Нашата цел е да гарантираме, че народът на Газа може в крайна сметка да живее под ръководство, което избира живота, съвместното съществуване и отговорността, а не терора, разрушението и мъченичеството.

- Говорейки за "деня след" в Газа, какви конкретни модели за управление и сигурност обсъжда Израел? Кой, според Вас, би могъл да поеме контрола, така че да се избегне вакуум във властта и да се гарантира, че мирът ще осигури стабилност и за палестинското население?

- Израел предвижда постепенен и отговорен преход. В краткосрочен план, силна и координирана рамка за сигурност трябва да предотврати всяко възобновяване на терора. Израел ще продължи да действа, за да гарантира, че Газа никога повече няма да се превърне в платформа за атаки срещу нашите граждани.

В това отношение планът на Тръмп предоставя полезна концептуална основа: той признава, че мирът и просперитетът могат да произлязат само от сигурност, дерадикализация и прозрачност, а не от терор или корупция. Неговите принципи за демилитаризация, реформа на управлението и международни механизми за подкрепа могат да послужат като основа за бъдещи договорености.

Успоредно с това, местни палестински специалисти - не Хамас и не Палестинската автономия - биха могли да управляват гражданските дела под международно и регионално наблюдение, фокусирано стриктно върху хуманитарни и административни функции. Такава рамка трябва да се основава на три задължителни принципа: пълна прозрачност, нулева толерантност към подстрекателство и ясен процес на дерадикализация в образованието и управлението. Палестинската автономия е лишена от всичко от изброеното по-горе.

В дългосрочен план стабилността трябва да се основава на регионална структура, подкрепена от прагматични арабски партньори и международната общност - такава, която гарантира както сигурността на Израел, така и по-добро бъдеще за народа на Газа.

- Конфликтът придоби характеристиките на многофронтов. Каква е оценката на Израел за Иран и неговия най-силен съюзник в региона - Хизбула? Доколко е реален рискът от пълномащабна война по северната граница и какви са "червените линии" на Израел, чието преминаване би предизвикало по-мащабен отговор?

- Иран остава централният двигател на регионалната нестабилност. Чрез Хизбула, Хамас, хусите и други свои проксита, Техеран се стреми да обкръжи Израел и да разпали едновременни фронтове. Израел не търси ескалация, но няма да толерира агресия срещу своите граждани или суверенитет.

Хизбула е опасно иранско прокси и ние няма да приемем връщане към ситуацията, която съществуваше преди 7 октомври 2023 г., когато Хизбула наложи екзистенциална заплаха на нашите граждани и села в Северен Израел. Очакваме Ливан да разоръжи Хизбула, да поеме контрол над собствената си територия и да упражнява пълен суверенитет.

Израел няма конфликт с Ливан и желае на ливанския народ мир и благоденствие. Но това изисква ливанските власти да поемат отговорност и да ограничат силата на тази терористична организация. В противен случай Израел ще действа решително.

Стабилността ще настъпи само когато посредниците на Иран разберат, че търпението на Израел никога не трябва да се бърка със слабост.

- Атаките на хусите в Червено море засегнаха глобалната търговия и корабоплаване. Каква е ролята на Израел в международните усилия за гарантиране на сигурността в този ключов морски път и какво е нивото на сътрудничество със съюзническите държави в региона?

- Свободата на корабоплаване не е само израелски интерес, тя е глобална необходимост. Атаките на подкрепяните от Иран хуси срещу международното корабоплаване заплашват всички нации, от Европа до Азия, и дестабилизират един от най-важните търговски пътища в света. Те също така оказват сериозно въздействие върху икономиките на Египет и Йордания.

На практика обаче сме оставени да се изправим срещу заплахата на хусите до голяма степен сами; широка международна коалиция не се е присъединила към тези усилия, въпреки че рискът се простира далеч отвъд Израел, както го описахте. Представете си сценарий, в който ракетите на хусите биха могли да достигнат центъра на София, Рим или Берлин - какъв би бил отговорът? Причината да не чувате всеки ден за израелски жертви от тези атаки е съществуването на усъвършенствани отбранителни системи, способни да ги прихванат - системи, които повечето европейски страни не притежават.

Опасността става още по-голяма, когато се вземе предвид възможността за усъвършенствани или неконвенционални бойни глави. Вече видяхме тревожни доказателства за ос Иран-Северна Корея в разработването и трансфера на оръжия, включително по време на войната в Украйна. Това не е битка, която би трябвало да засяга само Израел. И все пак твърде често Европа наблюдава отстрани - отправяйки изявления и критики - докато трудната и опасна работа се извършва от нашите войници, които рискуват живота си на фронтовите линии.

- Паралелно с войната в Газа, напрежението на Западния бряг и заплахата от тероризъм вътре в Израел остават високи. Какви са основните предизвикателства пред израелските служби за сигурност в момента, особено по отношение на предотвратяването на атаки от т.нар. "вълци единаци"?

- Основните предизвикателства произтичат от постоянното подстрекателство, незаконните оръжия и бързата онлайн радикализация на отделни лица - особено на младите хора, които ежедневно са изложени на послания за омраза и насилие в социалните медии. Хамас и други подкрепяни от Иран групировки инвестират огромни ресурси в разпространението на тези послания, за да насърчават атаки в Израел и на Западния бряг.

Израелските служби за сигурност и разузнаване работят денонощно, за да откриват и предотвратяват подобни атаки, преди да се случат. Това включва тясна координация между Израелските отбранителни сили, полицията и Израелската служба за сигурност Шин Бет, както и усъвършенствани разузнавателни и технологични възможности, които позволяват ранно откриване на заплахи. Напоследък открихме терористични клетки, които държаха дори ракети, които биха могли да застрашат нашите граждани в Тел Авив и по-далеч. За съжаление, Палестинската автономия прави много малко, ако изобщо прави нещо, за да предотврати тези дейности.

- Как оценявате позицията на България по отношение на конфликта след 7 октомври и сътрудничеството между нашите две държави в този труден период?

- България застана на правилната страна на историята. Още от първите часове след атаката на 7 октомври България осъди зверствата, извършени от Хамас, и призна правото на Израел, и задължението, да защитава своите граждани, като същевременно последователно и активно подкрепяше усилията за освобождаване на заложниците. Ние дълбоко ценим тази морална яснота.

През този труден период сътрудничеството между Израел и България се засили повече от всякога - в областта на сигурността, борбата с тероризма, киберзащитата, правоприлагането и хуманитарната координация. Нашите комуникационни канали бяха постоянни, прозрачни и основани на взаимно доверие.

За съжаление, напоследък и в България ставаме свидетели на определени усилия, целящи изолиране на Израел - опити за делегитимирането му, насърчаване на бойкоти и изкривяване на обществения дебат, използвайки методи, които никога не са били част от демократичната култура на България. В някои случаи тази дейност се ръководи от местни политици, които виждат в подобни кампании възможност да укрепят собствените си вътрешни позиции чрез подстрекателство срещу Израел, или от външни играчи, които се стремят към влияние на българското обществено мнение. Искрено се надявам тези явления да не се задълбочат, защото в крайна сметка те ще се превърнат в бумеранг, точно както сега виждаме насилствено и хулиганско поведение, разпространяващо се по улиците на Западна Европа, и в крайна сметка може да бъде подхранен възхода на антисемитските нагласи и действия.

Ценим принципния глас на България в рамките на Европейския съюз и международните организации, която последователно подкрепя балансиран, основан на факти подход, който разграничава демократична държава, защитаваща своя народ, от терористична организация, която е насочена срещу цивилни. Израел никога няма да забрави историческото приятелство между нашите две нации - приятелство, вкоренено в моралната смелост от спасяването на българските евреи по време на Холокоста до настоящото ни партньорство в противодействието на съвременния антисемитизъм и тероризъм.

- Бих искал да Ви попитам за случая с българския гражданин Васил Димитров, който беше задържан на борда на кораб от флотилия, опитала се да пробие морската блокада на Газа. Каква е официалната позиция на Израел по този случай и какви са процедурите, които се следват?I

- Израел прилага законна морска блокада на Газа, призната от международното право и Комитета на Палмър на ООН и предназначена единствено да предотврати контрабандата на оръжия за Хамас. Всеки опит за нарушаване на тази блокада е умишлена и опасна провокация. Въпросната флотилия не е превозвала съществена хуманитарна помощ и нейните организатори са отказали всички предложения за предоставяне на помощ чрез координирани и законни канали.

Всички пътници бяха третирани хуманно и в пълно съответствие с международното и израелското право. Те бяха прехвърлени безопасно в Израел, бяха идентифицирани и се депортират. През целия процес израелските власти бяха в тесен и пряк контакт с българското посолство в Израел, поддържайки прозрачността и сътрудничеството, които характеризират отношенията между приятелски нации, докато българският гражданин напусна Израел.

Единствените хора, наистина лишени от свобода, не са временно задържаните за нарушаване на морското право - това са заложниците, все още държани от Хамас в Газа. Израел ще продължи да действа отговорно и твърдо, за да предотврати незаконни опити за подпомагане на терористична организация, която застрашава както израелците, така и палестинците.

- Гледайки напред, в кои стратегически области - като сигурност, икономика и технологии - виждате най-голям потенциал за задълбочаване на двустранното сътрудничество между нашите две страни?

- Потенциалът за развиване между Израел и България е огромен. Нашето партньорство е изградено върху доверие, споделени демократични ценности и истински ангажимент към регионалната стабилност и иновации.

В областта на сигурността и отбраната можем да разширим сътрудничеството си в области като защита на границите, системи за борба с дронове и реагиране при извънредни ситуации. В киберпространството и иновациите, технологичната екосистема на Израел и нарастващият дигитален сектор на България се допълват перфектно. Заедно можем да разработваме съвместни изследователски проекти, иновационни центрове и партньорства за стартиращи компании, които да донесат практически решения и за двете ни общества.

Енергийната, водната и продоволствената сигурност също са обещаващи области. Опитът на Израел в управлението на водите, обезсоляването, рециклирането на вода и прецизното земеделие може да подпомогне дългосрочните цели за устойчивост на България.

Отвъд стратегическите области, ние искаме да инвестираме в хората - в академичен, културен и младежки обмен. Връзката между нашите народи винаги е била човешка в основата си. Укрепването на този мост между израелци и българи ще гарантира, че нашето приятелство ще продължи да расте за поколения напред.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.