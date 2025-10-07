Семейства и приятели почетоха паметта на загиналите при нападението на "Хамас" от 2023 година с минута мълчание

905 Снимка: AP/БТА

Семейства и приятели на жертвите на нападението на радикалната палестинска групировка "Хамас" срещу израелска територия на 7 октомври 2023 г. почетоха паметта на загиналите с минута мълчание тази сутрин, навръх втората годишнина от кръвопролитието, дало начало на войната в ивицата Газа, предаде Франс прес от мястото на събитието, цитирана от БТА.

Опечалените се събраха на мястото, на което тогава се проведе музикалният фестивал "Нова", атакуван от палестинските ислямисти. По данни на Израел там са убити 370 души, предимно млади хора.

Другият важен момент от деня се очаква да бъде при залез слънце в Тел Авив, където е планирана церемония, организирана по инициатива на семействата на жертвите от атаката на 7 октомври, на емблематичния "площад на заложниците", епицентър на протестите за освобождаването на всички отвлечени по време на атаката на "Хамас".

Oфициалните възпоменателни церемонии са планирани за 16 октомври, след края на еврейския празник Сукот.

По стечение на обстоятелствата в еврейския календар 7 октомври тази година се пада в първия ден на този празник.

Преди две години атаката беше извършена в последния ден от осемдневния празник, навръх шабат.

Под чадъра на залпове от ракети, изстреляни от ивицата Газа, няколко хиляди бойци от "Хамас" и други палестински групировки пробиха смятаната за непреодолима бариера за сигурност, издигната от Израел по протежение на ивицата Газа, атакуваха военни бази и убиваха на случаен принцип по пътищата, в кибуци, градове и села, отбелязва АФП, цитирана от БТА.

На Израел му бяха необходими не по-малко от три дни, за да възвърне контрола над територията си с цената на тежки загуби.

От израелска страна атаката от 7 октомври взе 1219 жертви, предимно цивилни, по данни на АФП, базирани на на официална информация. От 251-те отвлечени на този ден 47 все още са заложници в Газа, от които 25 са мъртви според израелската армия.

Оттогава над 67 160 палестинци загубиха живота си в ивицата Газа по време на израелската кампания за унищожаване на "Хамас", според министерството на здравеопазването в Газа, което е под контрола на групировката.

Министерството, чиито данни се считат за надеждни от ООН, не уточнява броя на убитите бойци, но според неговите данни повече от половината от загиналите са непълнолетни и жени.

Още вчера стотици израелци дойдоха да почетат паметта на жертвите под евкалиптовите дървета в мемориала на "Нова".

От другата страна на границата ивицата Газа е изправена пред катастрофална хуманитарна ситуация. Сред руините стотици хиляди разселени хора се тълпят в пренаселени палаткови лагери, където им липсва почти всичко.

На втората годишнина от атаката на 7 октомври генералният секретар на ООН Антонио Гутериш призова страните да сложат край на войната в ивицата Газа, отбелязва ДПА.

"Сложете край на военните действия в Газа, Израел и региона сега", ппризова днес в изявление Гутериш.

Той заяви, че последното предложение на президента на САЩ Доналд Тръмп предлага възможност за прекратяване на конфликта.

"След две години на страдания трябва да изберем надеждата. Сега е моментът", добави той.

В плен на "Хамас" остават 48 израелци, 23 от които се смятат за живи.

Според информацията на палестинските здравни власти, контролирани от "Хамас", от началото на израелското настъпление в крайбрежния анклав са загинали над 67 000 палестинци, посочва ДПА. Тези данни са приети за надеждни от ООН и редица международни организации.

