Говорителят на талибаните Забибула Муджахид съобщи, че "голям брой цивилни" са загинали днес при експлозия на бомба на входа на джамия в афганистанската столица, предаде АП.

Бомбата е била поставена до джамията Идгах в Кабул, където се е отслужвала възпоменателна церемония за покойната майка на Муджахид. В съобщението си в "Туитър" той посочва, че има и много ранени цивилни вследствие на взрива.

ТАСС цитира афганистанската телевизия "Кабул нюз", според която в района на голям религиозен обект в Кабул понастоящем се води престрелка, вероятно между талибани и бойци на групировката "Ислямска държава в Хорасан".

#Update: The funeral prayers of the mother of #Taliban's spokesman Zabihullah Mujahid was targeted by a ISKP suicide bomber at Kabul's Eidgah Mosque. 9 people dead many wounded#Kabul #Afghanistan pic.twitter.com/wtG4wjyFxw