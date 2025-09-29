Това обяви германският министър на отбраната Борис Писториус по време на Варшавския форум за сигурност

798 Снимка: БТА/АР

Германия ще прехвърли още две модерни системи за противовъздушна отбрана "Пейтриът" на Украйна до края на 2025 г. с подкрепата на норвежки партньори. Това заяви германският министър на отбраната Борис Писториус по време на Варшавския форум за сигурност, цитиран от Укринформ.

"Последните руски атаки - повече от 580 дрона и повече от 40 ракети - за пореден път подчертаха важността на укрепването на противовъздушната отбрана на Украйна. И точно това правим. Германия вече е доставила три системи "Пейтриът". До края на тази година ще предоставим още две модерни системи "Пейтриът" с подкрепата на нашите норвежки партньори", каза Писториус.

Той подчерта, че Германия остава непоколебима в подкрепата си за Украйна: "Всяка година ние харчим около 9 милиарда евро, за да я подкрепим в смелата ѝ борба".

Министърът също така посочи важността на укрепването на отбранителната промишленост на Украйна.

"За да се справим по-добре с бъдещите предизвикателства както за Украйна, така и за цяла Европа, отбранителната индустрия на Европа и Украйна трябва да си сътрудничи много по-тясно и ефективно. Всички ние трябва да осигурим устойчива подкрепа за Украйна - по-решително и силно, отколкото в предишните месеци. Европейският съюз трябва да засили това, като осигури много по-гъвкава регулаторна рамка за отбранителната индустрия в Европа. Това е единственият начин за бързо увеличаване на производствения капацитет и следователно на доставките за Украйна", каза той.

Варшавският форум за сигурност се провежда на 29-30 септември и ще участват около 2500 представители от около 90 държави, включително правителствени ръководители, министри, висши служители и водещи експерти. Те ще обсъдят ключови предизвикателства на нашето време: укрепване на отбранителните способности на Европа, запазване на трансатлантическото единство и търсене на отговорност от Русия за агресия.

