Германия прехвърля още две ПВО системи "Пейтриът" на Украйна
Това обяви германският министър на отбраната Борис Писториус по време на Варшавския форум за сигурност
Германия ще прехвърли още две модерни системи за противовъздушна отбрана "Пейтриът" на Украйна до края на 2025 г. с подкрепата на норвежки партньори. Това заяви германският министър на отбраната Борис Писториус по време на Варшавския форум за сигурност, цитиран от Укринформ.
Русия - Украйна
"Последните руски атаки - повече от 580 дрона и повече от 40 ракети - за пореден път подчертаха важността на укрепването на противовъздушната отбрана на Украйна. И точно това правим. Германия вече е доставила три системи "Пейтриът". До края на тази година ще предоставим още две модерни системи "Пейтриът" с подкрепата на нашите норвежки партньори", каза Писториус.
Той подчерта, че Германия остава непоколебима в подкрепата си за Украйна: "Всяка година ние харчим около 9 милиарда евро, за да я подкрепим в смелата ѝ борба".
Министърът също така посочи важността на укрепването на отбранителната промишленост на Украйна.
"За да се справим по-добре с бъдещите предизвикателства както за Украйна, така и за цяла Европа, отбранителната индустрия на Европа и Украйна трябва да си сътрудничи много по-тясно и ефективно. Всички ние трябва да осигурим устойчива подкрепа за Украйна - по-решително и силно, отколкото в предишните месеци. Европейският съюз трябва да засили това, като осигури много по-гъвкава регулаторна рамка за отбранителната индустрия в Европа. Това е единственият начин за бързо увеличаване на производствения капацитет и следователно на доставките за Украйна", каза той.
Варшавският форум за сигурност се провежда на 29-30 септември и ще участват около 2500 представители от около 90 държави, включително правителствени ръководители, министри, висши служители и водещи експерти. Те ще обсъдят ключови предизвикателства на нашето време: укрепване на отбранителните способности на Европа, запазване на трансатлантическото единство и търсене на отговорност от Русия за агресия.