Русия - Украйна

Руска ракета повреди сградата на консулския отдел на полското посолство в Киев по време на атака срещу украинската столица, каза говорителят на Министерството на външните работи на Полша, цитиран от полската новинарска агенция ПАП.

Фрагмент от ракетата е пробил тавана, цитира УНИАН представителя на полското МВнР Павел Вронски.

 Той уточни, че на същото място покривът е бил тъкмо ремонтиран след предишната подобна атака, предаде ПАП, цитирана от БТА.

Вронски уточни, че въпреки повредите по сградата, няма пострадали хора и посолството продължава да работи нормално.

"Щетите са незначителни, но оценката им все още продължава", добави говорителят на полската дипломация.

Унгарски дронове разузнавали в Западна Украйна, твърди Киев
Това става само часове преди полския форум за сигурност, който се провежда във Варшава и в който с видеоконферентна връзка се включи украинският президент Володимир Зеленски, за да поиска изглаждането на единен въздушен щит срещу Русия.

Предишната руска атака, по време на която сградата на полското посолство пострада, беше в началото на юли тази година.

Миналата седмица Кремъл предупреди, че Украйна подготвя удар с дронове срещу Румъния и Полша под "фалшив флаг", с цел "да провокира война между НАТО и Русия".

В нощта на 27 срещу 28 септември Русия предприе мащабна 12-часова атака срещу украинската столица. Руските сили атакуваха Украйна, използвайки дронове и ракети.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че същата нощ Русия е използвала около 500 бойни дрона за нощната атака, убивайки четирима души и ранявайки най-малко 40.

