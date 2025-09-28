Русия атакува тази нощ Украйна с около 500 дрона и над 40 ракети, при което бяха убити четирима души и бяха нанесени щети на гражданска инфраструктура, заяви днес президентът Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс и БНР.

Русия - Украйна

"Москва иска продължение на боевете и убийствата и единственото, което заслужава, е най-суров натиск от света", написа Зеленски в приложението "Телеграм".

Укринформ съобщи за броя на жертвите в Киев, като се позова на съобщение в "Телеграм" на началника на столичната военна администрация Тимур Ткаченко.

"Към момента в Киев са потвърдени общо 10 ранени и най-малко двама убити. Данните вероятно не са окончателни", съобщи първоначално той. Една от жертвите на руската атака в Соломянски район е 12-годишно момиче.

По-късно Ткаченко допълни, че броят на жертвите е нараснал: "Предварително е известно, че трима души са загинали при атаката (включително 12-годишното момиче)", каза той.

Според актуализираната информация, на едно от местата на атаката е било намерено още едно тяло, с което загиналите стават четирима, отбелязва БТА.

Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че Соломянски район отломки от свалени дронове са предизвикали пожар в бензиностанция, който вече е потушен. Пожар е бил изгасен и в държавно медицинско заведение, където спасителите са открили телата на две жертви и са спасили петима души.

Укринформ обобщава, че при комбинираната руска атака през изминалата нощ са регистрирани поражения на близо 20 места в шест района на украинската столица.

