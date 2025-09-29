Окончателното решение за всеки отделен случай обаче ще се взема от Тръмп, обяви специалният пратеник на Вашингтон в Киев Кийт Келог

7307 Снимка: AP/БТА

Вашингтон е разрешил след одобрение в конкретни случаи Украйна да извършва удари на далечни разстояния в Русия, заяви специалният пратеник на САЩ за Украйна Кийт Келог в интервю за Fox News.

"Отговорът е да, използвайте способността да удряте дълбоко", отговори Келог, попитан дали позицията на президента на САЩ Доналд Тръмп е, че Украйна може да нанася удари на далечни разстояния.

Той обясни, че окончателното решение дали Киев може да извършва удари с голям обсег в Русия се взема от американския държавен глава за всеки отделен случай.

В светлината на последните провокации на Русия, е по-важно от всякога да внимаваме да не правим "грешка", когато се изправяме пред Москва, каза специалният пратеник, добавяйки, че "това е глобален проблем и ние трябва да реагираме съответно".

Тъй като САЩ позволяват на Украйна да извършва удари дълбоко в Русия, Вашингтон обмисля да предостави на Киев допълнителни оръжия.

"Това е една от причините, поради които вярвам, че миналата седмица, и това беше потвърдено, президентът Зеленски поиска от президента Тръмп да даде ракети "Томахоук", каза Келог, добавяйки, че окончателното решение все още не е взето.

"Русия не печели тази война. Ако печелеха, щяха да са в Киев, Одеса, щяха да са отвъд река Днепър", каза още Келог.

Докато Украйна разработва собствени ракети с голям обсег и дронове, Киев продължава да разчита на оръжия, предоставени от съюзниците му, за да извършва подобни удари, които често изискват разрешение от страната, доставяща ракетите, напомня Kyiv independent.

През последните седмици Русия засили нарушенията на въздушното пространство на ЕС и НАТО. Москва наруши полското въздушно пространство на 10 септември, което накара Варшава да свали руски дронове над нейна територия - първи случай за която и да е страна членка на НАТО през над трите години от пълномащабната война на Русия срещу Украйна. На 19 септември три руски самолета нарушиха въздушното пространство на Естония.

Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

