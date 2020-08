Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен осъди днес репресиите в Беларус и поиска прецизно преброяване на гласовете и публикуване на резултатите от президентските избори.

"Тормозът и силовите репресии срещу мирни протестиращи нямат място в Европа. Фундаменталните права в Беларус трябва да се спазват. Призовавам беларуските власти да гарантират, че гласовете от вчерашните избори ще бъдат преброени и оповестени с необходимата точност", написа тя в Туитър.

Harassment & violent repression of peaceful protesters has no place in Europe.



Fundamental rights in #Belarus must be respected.



I call on the Belarusian authorities to ensure that the votes in yesterday’s election are counted & published accurately.