Петима от загиналите украинци са били тежко ранени и са починали в плен

354 Снимка: Evgeniy Maloletka/АП/БТА

Русия предаде на украинската страна телата на още 1000 загинали военнослужещи, а Украйна от своя страна предаде на руската страна 19 тела, съобщи ТАСС, като цитира свой източник.

"На Украйна са предадени 1000 тела, а на Русия - 19", каза той.

На 19 юни руският президент Владимир Путин заяви, че Русия е предала на Украйна телата на 6000 загинали нейни военнослужещи и е готова да предаде още около 3000.

Киев също съобщи, че Русия му е върнала телата на 1000 загинали украински войници. Повечето от тях са загинали на фронта, но някои са починали в плен, предаде Франс прес, като отбеляза, че тези размени са един от малкото резултати от преговорите между двете страни.

"В резултат на мерки за репатриране на Украйна бяха върнати телата на 1000 загинали" от руската страна, според която става въпрос за украински войници, обяви украинският център, отговарящ за въпросите, свързани с военнопленниците.

Това е поредната размяна на тела на войници между двете страни. Първоначално Русия обвиняваше Украйна, че не желае да си пребере жертвите, а за отказа от последните 1000 убити спомена дори Путин пред Тръмп.

По преме на преговорите помежду си в Истанбул през юли двете воюващи страни се договориха за размяна не само на загинали и военнопленници, но и на цивилни. Размяната на телата на убити на фронта започна месеци по-рано с посредничеството на ОАЕ.

