Руският външен министър обясни и за пуловера с надпис "СССР", който облече в Аляска

3296 Снимка: Министерството на външните работи на Русия чрез АП/БТА

Путин и Тръмп искат да постигнат мир в Украйна, но действията на европейските политици показват, че те не го не желаят, заяви руският външен министър Сергей Лавров в интервю пред американската телевизия NBC News.

Той обвини западните страни, че се опитват "да попречат" на мирните преговори за Украйна, предаде Франс прес. Агенцията отбелязва, че това е станало в момент, когато дипломатическите усилия за разрешаване на конфликта са в застой.

"Те просто търсят претекст, за да попречат на преговорите", заяви руският външен министър в интервю за държавната телевизия "Русия".

Що се отнася до заплахите на западните страни да наложат санкции на Русия, ако няма преговори, Лавров ги определи като "опит за създаване на пречки пред процеса, започнат от президентите Путин и Тръмп, който донесе много добри резултати", цитират го Франс прес и БТА "Надяваме се, че тези опити ще се провалят", добави той.

По-подробно на пречките на Запада Лавров се спря в интервюто пред американската телевизия NBC News.

"Ние искаме мир в Украйна. Мир в Украйна иска и президентът Тръмп. Реакцията обаче на срещата в Анкоридж, посещението на европейските представители във Вашингтон и ткехните последващи действия свидетелстват за това, че те не искат мир. Те говорят, че не могат да допуснат поражението на Украйна. Не могат да допуснат победа на Русия. Това са категориите, с които те оперират - "победа", "поражение" и т.н.", цитира го ТАСС.

Руският външен министър е категоричен, че гаранциите за сигурност на Украйна, които сега се обсъждат, са насочени към неговата страна. В интервюто той посочва, че на срещата в Аляска не е била обсъждана такава между Путин и Зеленски.

По думите на Лавров намерението на Запада да разположи "окупационни сили за сдържане на Русия" свидетелства за желанието им да не следват принципа на неделимост на сигурността. Лавров посочи още пред американския телеканал, че дискусиите, които текат през последните дни и по-рано, след срещата в Белия дом, ясно сигнализират, че "тези хора разглеждат сигурността само като сигурност за Украйна и са готови да изпратят окупационни сили на украинска територия за сдържане на Русия".

Лавров казва още в интервюто, че след срещата в Аляска в телефонен разговор с Тръмп руският президент му е казал, че Москва е готова да продължи директните преговори с Киев, които започнаха в Истанбул.

"Проведоха се вече три кръга. Владимир Путин отбеляза, че среща на високо ниво, особено между лидерите на Русия и Украйна, трябва да бъде много добре подготвена. Затова е необходимо съгласуван между двете страни подготвителен процес", коментира Лавров. И обяснява още какво е казал Путин на Тръмп - че по тази причина руската страна е предложила повишаване на нивото на преговарящите делегации.

На последната среща в Истанбул Русия е предложила създаването на три работни групи, в това число по политически въпроси.

"Мина повече от месец, а отговор от украинска страна няма", каза руският външен министър пред американската телевизия.

Лавров отговори и на въпрос на водещата от NBC News за белия пуловер с надпис "СССР" , с който се появи в Аляска. Той обясни, че появата му на руско-американската среща с този символ не означава желание да бъде възстановен Съветският съюз.

"Не. Ние сме се родили в Съветския съюз. Президентът на РФ Владимир Путин неведнъж е казвал, че тези, които не съжаляват за разпада на СССР, той няма сърце, но също така, че онзи, който иска съюзът да бъде възстановен, е безумец. Това е абсолютно вярна констатация", коментира дипломатът.

Руският външен министър напомня още, че Русия е признала всички бивши съветски републики за независими държави. Относно СССР, Лавров отбелязва, че това е свързано по-скоро с носталгията на живелите по онова време "по корените, детството, младостта им, първата любов и приятелите", отколкото с политическото значение.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.