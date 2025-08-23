Лидерските качества на американския президент са гаранция, че отношенията между Русия и САЩ ще бъдат възстановени, каза той

1309 Снимка: AP/БТА

Руският президент Владимир Путин заяви, че има "светлина в края на тунела" в отношенията между Москва и Вашингтон, предаде Ройтерс. Само часове по-рано американският му колега показа пред медиите в Овалния кабинет тяхна обща снимка от срещата в Аляска и допусна, че Путин може да дойде на Световното първенство по футбол в САЩ догодина.

Путин каза пред журналисти по време на посещение в център за ядрени изследвания, че е сигурен, че лидерските качества на Доналд Тръмп ще помогнат за възстановяването на двустранните връзки.

"Що се отнася до отношенията ни със САЩ, те са на изключително ниско равнище... Вече многократно съм говорил за това. Но с идването на президента Тръмп мисля, че все пак се забелязва светлина в края на тунела", отбеляза Путин.

"Следващите стъпки зависят от лидерството на САЩ, но аз съм уверен, че лидерските качества на настоящия президент Тръмп са добра гаранция, че отношенията ще бъдат възстановени", добави руският държавен глава.

Той определи срещата на върха в Аляска като "много добра, съдържателна и откровена". "Контактите продължават на равнище министерства, ведомства и компании", каза руският президент, цитиран от ТАСС и БТА.

"Имаме няколко компании, сред които и "Новотеп" - една от големите ни компании, която работи в областта на втечняването на природен газ", отбеляза той. "При това тази дейност се извършва в сътрудничество с много партньори - както европейски, така и азиатски", продължи руският лидер.

По думите му Русия няма "неприятелски настроени страни", а само "неприятелски настроени елити в някои държави".

Путин подчерта, че за Русия е изключително важно да запази суверенитета си. "Има страни, които спокойно съществуват без суверенитет", обясни Путин.

"Русия не може, със загубата на суверенитет Русия ще престане да съществува в днешния си вид. Това е абсолютно сигурно", добави той.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.