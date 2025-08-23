Руският президент Владимир Путин заяви, че има "светлина в края на тунела" в отношенията между Москва и Вашингтон, предаде Ройтерс. Само часове по-рано американският му колега показа пред медиите в Овалния кабинет тяхна обща снимка от срещата в Аляска и допусна, че Путин може да дойде на Световното първенство по футбол в САЩ догодина.

Путин каза пред журналисти по време на посещение в център за ядрени изследвания, че е сигурен, че лидерските качества на Доналд Тръмп ще помогнат за възстановяването на двустранните връзки.

"Що се отнася до отношенията ни със САЩ, те са на изключително ниско равнище... Вече многократно съм говорил за това. Но с идването на президента Тръмп мисля, че все пак се забелязва светлина в края на тунела", отбеляза Путин.

"Следващите стъпки зависят от лидерството на САЩ, но аз съм уверен, че лидерските качества на настоящия президент Тръмп са добра гаранция, че отношенията ще бъдат възстановени", добави руският държавен глава.

Двамата са като "олио и оцет": Тръмп за срещата между Путин и Зеленски
Виж още Двамата са като "олио и оцет": Тръмп за срещата между Путин и Зеленски

Той определи срещата на върха в Аляска като "много добра, съдържателна и откровена". "Контактите продължават на равнище министерства, ведомства и компании", каза руският президент, цитиран от ТАСС и БТА.

"Имаме няколко компании, сред които и "Новотеп" - една от големите ни компании, която работи в областта на втечняването на природен газ", отбеляза той. "При това тази дейност се извършва в сътрудничество с много партньори - както европейски, така и азиатски", продължи руският лидер.

По думите му Русия няма "неприятелски настроени страни", а само "неприятелски настроени елити в някои държави".

Путин подчерта, че за Русия е изключително важно да запази суверенитета си. "Има страни, които спокойно съществуват без суверенитет", обясни Путин.

"Русия не може, със загубата на суверенитет Русия ще престане да съществува в днешния си вид. Това е абсолютно сигурно", добави той.

ИЗБРАНО
Aaron Sevilla на сцената на любопитството Лайф
Aaron Sevilla на сцената на любопитството
11357
След фиаското в Скопие: Само пет нации не са ни били на клубно ниво Корнер
След фиаското в Скопие: Само пет нации не са ни били на клубно ниво
5565
Украйна получи 4 млрд. евро от ЕС, включително от замразени руски активи Бизнес
Украйна получи 4 млрд. евро от ЕС, включително от замразени руски активи
8642
Уолстрийт изглежда започва сериозно да се съмнява в AI IT
Уолстрийт изглежда започва сериозно да се съмнява в AI
5104
Неговите "университети" са болниците, затворите, бардаците, алкохолът, комарът и жените Impressio
Неговите "университети" са болниците, затворите, бардаците, алкохолът, комарът и жените
8709
Туристка танцува на пилон с турското знаме в Кападокия, отива на съд (видео) Trip
Туристка танцува на пилон с турското знаме в Кападокия, отива на съд (видео)
2458
Какво значи "тип" в наименованието на брашното Вкусотии
Какво значи "тип" в наименованието на брашното
2531
Новолуние в Дева на 23 август: Какво очаква всяка зодия в тази специална нощ? Zodiac
Новолуние в Дева на 23 август: Какво очаква всяка зодия в тази специална нощ?
2246
Гръмотевични бури и захлаждане днес, нови горещини през следващата седмица Времето
Гръмотевични бури и захлаждане днес, нови горещини през следващата седмица
6242