Най-малко двама души са били убити и петима други ранени, след като въоръжен с нож ги е нападнал във влак в Германия, съобщава Daily Mail.

Мъжът, който по неофициална информация е сириец, намушкал пътниците малко преди влакът от град Кийл до Хамбург да пристигне на гара Brokstedt - около 15:00 часа. Полицията до този момент не е назовала нападателя.

Според данните на регионалния министър на вътрешните работи Сабине Зютерлин-Ваак единият от ранените е в критично състояние и се бори за живота си. Тя определя атаката като "ужасен акт срещу цялото човечество".

Interior Minister confirms: 2 dead, 5 injured after knife #attack in regional train between #Hamburg and #Kiel.#latest #news #UPDATE #Germany



